Davide Bartesaghi, il giovane talento rossonero che sorprende

Davide Bartesaghi, giovane talento del Milan, sta conquistando l’attenzione nella squadra. Questo laterale, nato nel 2005, ha dimostrato di avere una personalità e una calma sorprendenti, anche dopo le ultime prestazioni. Nella recente partita contro il Lecce ha guadagnato un sette in pagella e ha fornito un assist, rimanendo tuttavia con i piedi per terra: “Non sono un fenomeno oggi e non ero un brocco ieri, devo solo continuare con la stessa concentrazione”.

Bartesaghi è descritto come un ragazzo timido e determinato, dedicato in modo esclusivo al calcio. Già due anni fa, il tecnico Pioli aveva notato il suo potenziale, portandolo in tournée negli Stati Uniti e facendogli vivere debuttare in Champions e in Serie A. Anche se emozionato, ha sempre risposto sul campo con impegno e serietà. Lo scorso anno ha continuato a fare esperienza con Fonseca e Conceição, senza mai sfigurare, mostrando grande versatilità.

Cresciuto nel Milan, Bartesaghi si è prodotto nel settore giovanile dopo aver iniziato la carriera all’Atalanta. Durante il suo primo provino, le leggende rossonere come Inzaghi e Maldini rimasero colpite dalle sue abilità. Oggi, a 1,92 m, rappresenta una presenza imponente in campo e ha saputo tenere a distanza paragoni scomodi.

Due anni fa, ha anche vinto il campionato europeo con l’Italia U19, attirando l’attenzione di squadre come la Roma e club inglesi. Tuttavia, il Milan ha sempre ribadito che Bartesaghi non si muove, rinnovando il contratto fino al 2030, segnando così la sua importanza nel futuro del club. La prossima sfida contro la Juventus sarà un importante banco di prova per lui.

