David Parenzo si esprime sui recenti eventi in Israele, definendo le azioni del governo Netanyahu come problematiche, ma non classificando il leader israeliano come un dittatore. In un’intervista, sostiene che la guerra a Gaza è una “sporca guerra iniziata da Hamas”, ignorando le lunghe storie di occupazione e le violazioni dei diritti umani già documentate.

Il conflitto ha causato oltre 50.000 morti a Gaza, inclusi più di 18.000 bambini, con bombardamenti che hanno colpito strutture civili come scuole e ospedali da parte delle forze armate israeliane. Parenzo si concentra sul trauma israeliano del 7 ottobre, trascurando il contesto storico e le violenze già in corso.

Riguardo agli appelli contro la presunta pulizia etnica, dichiara di non avere nulla da cui dissociarsi, poiché non è cittadino israeliano. Ciò fa sollevare critiche sulla sua mancanza di simbolismo politico. Parenzo afferma di essere ebreo, ma non israeliano, e ritiene inappropriato attribuire responsabilità agli ebrei per le azioni di un governo.

Nonostante le gravi violazioni commesse, sostiene che Israele desideri la pace, citando gli Accordi di Abramo, mentre i recenti avvenimenti sembrano contraddire questa visione. In otto giorni, sono stati uccisi 107 civili in un punto di distribuzione di aiuti, e l’operazione continua a far vittime tra la popolazione. Parenzo affronta una realtà complessa, ma il suo approccio rimane focalizzato su aspetti unilaterali del conflitto.

