DAVID LYNCH: L’ADDIO A UN GENIO VISIONARIO

David Lynch, regista e artista poliedrico, è morto oggi a Los Angeles all’età di 78 anni. La sua famiglia ha annunciato la triste notizia attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, evidenziando il grande vuoto che lascia, ma citando anche la sua famosa frase per incoraggiare a guardare il lato positivo della vita. La sua morte arriva pochi giorni dopo che Lynch aveva dovuto evacuare la sua casa a causa degli incendi in California, preoccupando i fan a causa della sua fragile salute.

Nato il 20 gennaio 1946, Lynch sarebbe diventato un maestro del surrealismo cinematografico, rinomato per la sua immaginazione senza confini. Ha esplorato diversi linguaggi espressivi nel corso della sua carriera, non limitandosi solo al cinema ma estendendo il suo talento alla musica e all’arte visiva. Nel 2024 aveva rivelato di essere affetto da enfisema, conseguenza del suo passato da fumatore, annunciando che non avrebbe più diretto nuovi progetti.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Lynch ha intrapreso un percorso musicale, con album come “Crazy Clown Time” e “The Big Dream”, che riflettono l’atmosfera oscura e onirica tipica del suo stile. Ha collaborato con artisti di fama come Moby e ha lavorato sulle colonne sonore delle sue opere, tra cui “Twin Peaks”, in collaborazione con Angelo Badalamenti, creando nuove sonorità per la musica televisiva. Nel 2018 ha pubblicato “Thought Gang”, un album di jazz industriale rimasto inedito per oltre 25 anni.

Lynch è anche noto per le sue opere d’arte, tra cui pitture, fotografie e installazioni. La mostra “The Air Is on Fire” è stata una delle sue esibizioni più apprezzate, riflettendo il suo stile visionario. Tra i suoi progetti più eccentrici ci sono una striscia umoristica e un sito web dedicato a cortometraggi. La sua ispirazione veniva da artisti come Francis Bacon, che considerava un eroe. Lynch ha saputo mescolare questa influenza con la sua incessante curiosità per creare opere di grande impatto visivo e concettuale.

David Lynch lascia un’eredità duratura come narratore dell’invisibile, capace di dare forma a universi che oscillano tra realtà e sogno, continuando a ispirare generazioni di artisti e cineasti.