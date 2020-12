David Guetta festeggia Capodanno 2021 in diretta streaming dal Louvre: ecco come poter assistere allo show del celebre deejay francese.

Hai voglia di ballare in casa per festeggiare Capodanno 2021? E perché non farlo con la grande musica di David Guetta. Il celebre deejay francese celebrerà l’arrivo del nuovo anno con uno spettacolo in streaming dal cortile del Louvre, davanti alla celeberrima Piramide. Uno spettacolo straordinario per beneficenza: il ricavato dell’evento andrà all’Unicef e all’associazione Restos du Coeur per le persone in difficoltà economiche.

David Guetta: streaming dal Louvre per Capodanno 2021

In un comunicato stampa David Guetta annuncia il proprio show di Capodanno 2021: “Dopo aver raccolto 1,5 milioni di dollari per opere di beneficenza e aver collezionato 50 milioni di contatti nelle due precedenti edizioni dell’evento, da Miami e da New York, David Guetta – United at Home sbarca a Parigi di fronte alla Piramide del Louvre“.

David Guetta

Come seguire l’evento streaming di David Guetta

Per chi ha intenzione di festeggiare insieme a Guetta il Capodanno, l’appuntamento è per questa notte in diretta Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, VK, Insight TV e Triller. Insomma, non mancano le opportunità per poter assistere a un appuntamento ricco di musica, spettacolo, luci e colori. Di seguito Let’s Love di Guetta e Sia:

Ma non solo Guetta. Questo Capodanno 2021 sarà all’insegna di grandissimi appuntamenti musicali in streaming, sia in Italia che all’estero. A Roma si esibiranno artisti come Elodie, Manuel Agnelli e Gianna Nannini, a Firenze Daniele Silvestri. C’è poi lo show EDM di Tomorrowland, e quello in salsa hard rock (e fuochi d’artificio) dei Kiss da Dubai. Ma un grande spettacolo lo ha organizzato per i suoi fan anche Justin Bieber, che manca in concerto dal vivo addirittura dal 2017. C’è davvero l’imbarazzo della scelta: non resta che scegliere l’evento più adatto per chiudere al meglio il 2020 e inaugurare un 2021 su cui riponiamo grandissime speranze.