DAVID GILMOUR: Prima di Sei Concerti a Roma – Info e Scaletta

Questa sera, 27 settembre, inizia a Roma il tour mondiale di David Gilmour, che prevede sei concerti al Circo Massimo nelle date del 27, 28 e 29 settembre e dell’1, 2 e 3 ottobre. Questi eventi rappresentano l’anteprima mondiale e saranno le uniche esibizioni nel continente europeo. Il Circo Massimo, uno dei luoghi più iconici di Roma, ospiterà il tour grazie alla collaborazione con il Comune di Roma e il Ministero della Cultura. Per l’occasione, sarà allestita un’arena con posti a sedere, offrendo così un’esperienza confortevole agli spettatori, immersi in un’atmosfera incantevole.

La band che accompagnerà Gilmour è composta da musicisti di talento: Guy Pratt al basso, Greg Phillinganes e Rob Gentry alle tastiere, Adam Betts alla batteria, Ben Worsley alla chitarra e le vocalist Louise Marshall, Hattie e Charley Webb. Sebbene la scaletta esatta dei concerti a Roma non sia ancora nota, si può fare riferimento alla data zero del tour svoltasi al Brighton Centre, dove l’ex membro dei Pink Floyd ha eseguito sei brani dal suo ultimo album “Luck and Strange” e una selezione di canzoni dal suo album del 2015 “Rattle That Lock”, oltre a vari successi dei Pink Floyd.

La possibile scaletta include pezzi come “5 A.M.”, “Black Cat”, “Speak to Me”, “Breathe (In the Air)”, “Time” e “Wish You Were Here”, insieme a “High Hopes” e altre tracce iconiche della storica band. La seconda parte del concerto prevede brani come “Sorrow”, “The Piper’s Call” e “Comfortably Numb” nel bis.

Attualmente, sono ancora disponibili biglietti per alcune delle sei serate. I concerti si terranno consecutivamente dal 27 settembre al 3 ottobre 2024 presso il Circo Massimo di Roma. Gli appassionati possono trovare ulteriori dettagli e acquistare i biglietti tramite il sito ufficiale di David Gilmour o sui suoi profili social. Questa serie di concerti promette di essere un evento emozionante e indimenticabile per i fan di Gilmour e della musica rock.