DAVID GILMOUR: il documentario “Orizzonti più Ampli” in onda su Rai 5

Il film “David Gilmour: Wider Horizons” in onda su Rai5, offre un ritratto approfondito di uno dei più grandi chitarristi e cantanti, David Gilmour, che si unì ai Pink Floyd dopo l’implosione di Syd Barrett. Diretto da Alan Yentob, il documentario esplora momenti significativi della vita personale e professionale di Gilmour, svelando curiosità insolite. Tra queste, Gilmour rivela di aver cantato in alcune canzoni del film del 1967 “Two Weeks in September”, che vedeva protagonista Brigitte Bardot.

Il musicista ammise di avere una “cotta” per l’attrice, come descritto in un’intervista del 2008, dove racconta di averle strizzato l’occhio mentre suonava a una festa a Parigi. Nonostante il suo tentativo di attirare la sua attenzione, Bardot si allontanò con un uomo tedesco descritto come “non sexy, ma molto più elegante”. Questo aneddoto interessante rivela lati poco conosciuti della carriera di Gilmour.

Il documentario offre una visione intima dell’artista, dai crocevia artistici e personali che lo hanno formato fino alle sue esperienze più sorprendenti. Il suo ultimo album “Luck and Strange” è stato pubblicato a settembre. L’appuntamento per vedere il film è per questa sera, martedì 11 marzo, alle 23.20 su Rai 5. Gilmour è anche presente sui social, con una variegata attività su piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok, dove i fan possono seguirlo.