David Donatello 2023, Fanelli e Di Leva migliori attori non protagonisti

Sono Emanuela Fanelli e Francesco Di Leva i vincitori del David di Donatello 2023 come migliori attori non protagonisti. A Fanelli va il premio per il film ‘Siccità’ diretto da Paolo Virzì. Le altre candidate erano Giulia Andò per ‘La stranezza’, Daniela Marra per ‘Esterno notte’, Giovanna Mezzogiorno per ‘Amanda’ e Aurora Quattrocchi per ‘Nostalgia’.

Mentre Di Leva riceve il David per ‘Nostalgia’ diretto da Mario Martone. “Grazie a Mario Martone che accompagna la mia carriera da 25 anni. Grazie a mia moglie che mi rende un uomo semplice e onesto, la amo per questo. In realtà state premiando due persone: senza Pierfrancesco Favino questo premio non l’avrei mai preso”, ha detto l’attore visibilmente emozionato.

Gli altri candidati per il David al migliore attore non protagonista erano Elio Germano per ‘Il signore delle formiche’, Fausto Russo Alesi per ‘Esterno notte’, Toni Servillo sempre per ‘Esterno notte’ e Filippo Timi per ‘Le otto montagne’.

Giulia Louise Steigerwalt riceve il David di Donatello quale migliore regista esordiente per il film ‘Settembre’. Gli altri candidati erano Carolina Cavalli per ‘Amanda’, Jasmine Trinca per ‘Marcel!’, Niccolò Falsetti per ‘Margini’, Vincenzo Pirrotta per ‘Spaccaossa’.

Premiati con il David dello spettatore Aldo Giovanni e Giacomo per ‘Il grande giorno’ di Massimo Venier.