Non solo i Brit Awards, ieri sera sono andati in onda anche i David di Donatello. Carlo Conti ha condotto i 66esimi “Oscar italiani”. A trionfare è stato ‘Volevo nascondermi‘, il film sul pittore Ligabue diretto da Giorgio Diritti con ben 7 premi (tra cui miglior film, miglior attore e regia). Tra i momenti più belli della serata i premi ritirati da Sophia Loren (miglior attrice per La Vita Davanti a Sé) e Sandra Milo (premio alla carriera). Io però ricorderò questa edizione anche per la reazione di Laura Pausini alla vittoria di Checco Zalone, semplicemente epica.

David di Donatello 2021: tutti i vincitori

Miglior Film

Vincitore: Volevo nascondermi

Favolacce

Hammamet

Le sorelle Macaluso

Miss Marx

Miglior Regia

Vincitore: Giorgio Diritti per Volevo nascondermi

Fabio e Damiano D’Innocenzo per Favolacce

Gianni Amelio per Hammamet

Emma Dante per Le sorelle Macaluso

Susanna Nicchiarelli per Miss Marx

Miglior regista esordiente

Vincitore: Pietro Castellitto per I predatori

Ginevra Elkann per Magari

Mauro Mancini per Non odiare

Alice Filippi per Sul più bello

Luca Medici per Tolo Tolo

Miglior produttore

Vincitore: Marta Donzelli, Gregorio Paonessa, Joseph Rouschop e Valerie Bournoville per Miss Marx

Favolacce

I predatori

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Volevo Nascondermi

Migliore Attrice protagonista

Vincitrici: Sophia Loren per La vita davanti a sé

Vittoria Puccini per 18 regali

Paola Cortellesi per Figli

Micaela Ramazzotti per Gli anni più belli

Alba Rohrwacher per Lacci

Migliore Attore protagonista

Vincitore: Elio Germano per Volevo nascondermi

Kim Rossi Stuart per Cosa sarà

Valerio Mastandrea per Figli

Pierfrancesco Favino per Hammamet

Renato Pozzetto per Lei mi parla ancora

Migliore Attore non protagonista

Vincitore David di Donatello: Fabrizio Bentivoglio per L’incredibile storia dell’isola delle Rose

Gabriel Montesi per Favolacce

Lino Musella per Favolacce

Giuseppe Cederna per Hammamet

Silvio Orlando per Lacci

Migliore Attrice non protagonista

Vincitrice: Matilda De Angelis per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Benedetta Porcaroli per 18 regali

Barbara Chichiarelli per Favolacce

Claudia Gerini per Hammamet

Alba Rohrwacher per Magari

Migliore Sceneggiatura originale

Vincitore: Mattia Torre per Figli

Francesco Bruni in collaborazione con Kim Rossi Stuart per Cosa sarà

Damiano e Fabio D’Innocenzo per Favolacce

Pietro Castellitto per I predatori

Giorgio Diritti, Tania Pedroni e Fredo Valla per Volevo nascondermi

Migliore Sceneggiatura non originale

Vincitore: Marco Pettenello e Gianni Di Gregorio per Lontano Lontano

Salvatore Mereu per Assandira

Domenico Starnone, Francesco Piccolo e Daniele Luchetti per Lacci

Stefano Mordini, Francesca Marciano, Luca Infascelli per Lasciami andare

Pupi Avati e Tommaso Avati per Lei mi parla ancora

Miglior autore della fotografia

Vincitore: Matteo Cocco per Volevo nascondermi

Paolo Carnera per Favolacce

Luan Amelio Ujkaj per Hammamet

Gherardo Gossi per Le sorelle Macaluso

Crystel Fournier per Miss Marx

Michele D’Attanasio per Padrenorstro

Miglior compositore

Vincitore: Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, Downtown Boys per Miss Marx

Nicola Piovani per Hammamet

Niccolò Contessa per I predatori

Michele Braga per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Pivio & Aldo De Scalzi per Non odiare

Marco Biscarini e Daniele Furlati per Volevo nascondermi

Miglior canzone originale

Vincitrice: “Immigrato” – Tolo Tolo

“Gli anni più belli” – Gli anni più belli

“Io sì” – La vita davanti a sé

“Miles Away” – Non odiare

“Invisible” – Volevo nascondermi

Miglior scenografia

Vincitrici: Ludovica Ferrario, Alessandra Mura e Paola Zamagni per Volevo nascondermi

Favolacce

Hammamet

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miss Marx

Miglior costumista

Vincitore: Massimo Cantini Parrini per Miss Marx

Hammamet

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Le sorelle Macaluso

Volevo nascondermi

Miglior truccatore

Vincitore: Luigi Ciminelli, Andrea Leanza, Federica Castelli per Hammamet

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Le sorelle Macaluso

Miss Marx

Volevo nascondermi

Miglior acconciatore

Vincitore: Aldo Signoretti per Volevo nascondermi

Favolacce

Hammamet

Le sorelle Macaluso

Miss Marx

Miglior Montatore

Vincitrice: Esmeralda Calabria per Favolacce

Figli

Hammamet

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Volevo nascondermi

Il discorso di Sophia Loren.

“Per me è difficile credere che la prima volta che ho ricevuto un David di Donatello sia stata più di 60 anni fa. Ma stasera sembra ancora la prima volta che tengo in mano un david di Donatello. L’emozione è la stessa e anche di più. Ringrazio la nostra fantastica squadra di produzione e Netflix. Condivido il premio con tutto il cast e specialmente il protagonista, un bambino meraviglioso. Forse questo sarà il mio ultimo film, io questo non lo so. Ma dopo tanti film ho ancora voglia di farne altri sempre più belli e con storie magnifiche. Perché io senza il cinema non posso vivere assolutamente”.

“Io senza il cinema non posso vivere”, Sophia Loren di una bellezza intramontabile, di una dolcezza e delicatezza incommensurabile, il tutto condito con quella sua solita e sprezzante ironia. Una diva unica ed eterna! #David2021 ❤️ pic.twitter.com/HRiNwltbML — Vin 💙 (@WittilyLonely) May 11, 2021