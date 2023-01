David Crosby è morto, aveva 81 anni

Il rocker americano David Crosby è morto all’età di 81 anni. Ne ha dato la notizia il suo agente. Il cantante è deceduto circondato dall’affetto della sua famiglia, e “la sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua leggendaria musica”, ha detto la moglie. Crosby è stato tra i fondatori di due band fondamentali degli anni ’60: ‘The Byrds’ e di ‘Crosby, Stills e Nash’ (ai quali si aggiunse Neil Young), influenzando tantissimi grandi artisti. Nella sua lunga carriera è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame.

David Crosby era nato a Los Angeles il 4 agosto del 1941. Nell’arco della sua straordinaria carriera ha creato canzoni che sono vere pietre miliari per più di tre generazioni, non solo come solista, ma come membro fondatore dei The Byrds a metà degli anni ’60, di Crosby, Stills & Nash (vincitori del Grammy come miglior nuovo artista nel 1969) e Crosby, Stills, Nash & Young. E’ stato un pioniere del folk-rock, non solo con la sua musica impegnata, ma anche devolvendo i proventi dei suoi concerti a molte cause sociali. Incarnò in pieno lo stile di vita degli anni Sessanta, lottando in seguito con le sue dipendenze per molti anni. Nonostante fosse ancora attivo sui social, aveva rinunciato al progetto di tornare a esibirsi dal vivo, progetto di cui aveva parlato ancora in una intervista dello scorso anno. E la moglie Jan Dance nel salutare il suo ”amato David”, parla di una ”lunga malattia”. “Anche se non è più qui con noi, la sua umanità e il suo spirito gentile continueranno a guidarci e ispirarci. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria. Ci mancherà moltissimo. In questo momento chiediamo rispettosamente il rispetto della nostra privacy, mentre cerchiamo di affrontare questa grave perdita”, dice la moglie.

A commentare sui social la scomparsa di Crosby è, tra gli altri, Graham Nash: insieme erano stati protagonisti di un lungo sodalizio artistico. “È con profonda e profonda tristezza che ho appreso che il mio amico David Crosby è morto. So che le persone tendono a concentrarsi su quanto sia stata instabile la nostra relazione a volte, ma ciò che è sempre stato importante per me e David più di ogni altra cosa è stata la pura gioia della musica che abbiamo creato insieme, il suono che abbiamo scoperto l’uno con l’altro e il profondo amicizia che abbiamo condiviso in tutti questi lunghi anni”. “David era senza paura nella vita e nella musica. Lascia dietro di sé un enorme vuoto per quanto riguarda la pura personalità e il talento in questo mondo. Ha espresso la sua mente, il suo cuore e la sua passione attraverso la sua bellissima musica e lascia un’incredibile eredità. Queste sono le cose che contano di più. Il mio cuore è davvero con sua moglie, Jan, suo figlio, Django, e tutte le persone che ha toccato in questo mondo”, conclude Nash.