David Conti sul red carpet di Frankenstein a Venezia

Si parla di un evento speciale, il “Frankenstein Day”, in occasione della presentazione del film di Guillermo Del Toro, dedicato al celebre personaggio horror, alla Mostra del Cinema di Venezia. Quest’anno l’evento ha attratto molta attenzione, grazie alla presenza di ospiti di rilievo.

David Conti, noto imprenditore e ambasciatore di eleganza maschile, ha condiviso le sue esperienze e i retroscena di uno dei red carpet più glamour del mondo. Per Conti, settembre rappresenta un periodo magico, essendo un frequentatore del festival dal 2018. Ha partecipato a eventi di grande importanza, come “L’amica Geniale” e “Martin Eden”, fino a tornare l’anno scorso per “Queer” di Luca Guadagnino, dopo una pausa di tre anni per motivi di salute e lavoro.

Quest’anno, Conti ha avuto l’emozione di calcare il red carpet per la nuova versione di Frankenstein, condividendo lo spazio con star come Jacob Elordi e Oscar Isaac, oltre al regista Del Toro. Ha raccontato con entusiasmo come ha scelto il suo outfit, che includeva una giacca avorio realizzata a mano dalla Sartoria Litrico di Roma e una camicia creata dal giovane sarto Ermanno Delli Rocili, utilizzando tessuti forniti da Canclini 1925. Ha poi indossato un papillon dell’azienda milanese Petronius 1926 e gemelli con il simbolo della sua famiglia, creati da Benson and Clegg.

David ha anche sottolineato il contributo di Truefitt and Hill e Sothys, che hanno fornito prodotti per la cura personale, rendendo così l’evento ancora più memorabile per lui e per il made in Italy.