David Bowie avrebbe voluto rilanciare il suo alter ego, Ziggy Stardust, e mandarlo nello spazio: ecco quali erano i piani del Duca Bianco.

Anche se è noto per il suo successo, sia nella musica che nella recitazione, l’alter ego di David Bowie, Ziggy Stardust, è stato senza dubbio uno degli sforzi creativi più dirompenti della sua carriera. Stardust è stato presente solo per un breve periodo – dal 1971 al 1973 – durante il quale Bowie ha recitato in spettacoli nei panni dello sgargiante personaggio.

Tale arco temporale, tuttavia, è considerato un periodo iconico della vita della rockstar. Perché mai? Semplicemente, ha fornito all’artista quell’impulso creativo che gli ha permesso di realizzare il singolo di successo, Starman e il successivo album, The Rise and Fall of Ziggy Stardust e gli Spiders from Mars.

Sebbene l’alter ego non sia mai stato ripresentato dopo l’ultimo spettacolo del 1973, il designer di videogiochi Paul Campbell ha recentemente rivelato che Bowie aveva in programma di rilanciare Ziggy Stardust dallo spazio negli anni ’90.

David Bowie aveva in mente di rilanciare Ziggy Stardust dallo spazio

In un’intervista a The Mirror, il designer di videogiochi, Paul Campbell, ha rivelato che il Duca Bianco aveva in programma di rilanciare Ziggy Stardust, suo iconico alter ego.

Ecco cosa ha raccontato in merito:

“Abbiamo parlato di acquistare un mucchio di vecchi satelliti che stavano circondando la Terra. Avrebbe rilanciato Ziggy dallo spazio. L’idea era che Ziggy trasmettesse messaggi: “Mi stai ricevendo…?“.

Il video di Starman:

David Bowie voleva abbandonare il cognome fittizio?

Campbell ha incontrato Bowie mentre stava aiutando a realizzare il videogioco, Omikron: The Nomad Soul, firmato da Bowie. Campbell ha anche detto che Bowie aveva avuto anche l’idea di accantonare il cognome Bowie per presentarsi ai suoi fan con il suo vero nome e cognome, David Jones. Sfortunatamente, questi piani sono stati sospesi, a tempo indeterminato, quando Bowie morì nel 2016 a causa di un cancro al fegato.