Nel giorno del 74esimo anniversario dalla nascita di David Bowie, sono state pubblicate due sue nuove cover inedite di Bob Dylan e John Lennon.

David Bowie nasceva 74 anni fa. In un giorno così speciale, la Rhino Records ha deciso di omaggiare la memoria dell’indimenticabile Duca Bianco, un vero genio nel mondo dell’arte, rilasciando due brani inediti. Si tratta di due cover, una di John Lennon e una di Bob Dylan, registrate negli anni Novanta. Ecco tutti i dettagli su questa nuova uscita.

David Bowie canta John Lennon

La prima di queste due cover è Mother, classico di John Lennon pubblicato nel 1970 dal cantautore ex Beatles. Il brano fu registrato da Bowie a suo modo nel 1998, insieme al suo storico produttore Tony Visconti.

David Bowie

Un’emozionante omaggio di un genio a un altro genio del mondo dell’arte e della musica. Due artisti che hanno in comune l’essere sempre stati all’avanguardia. Due cantautori capaci di anticipare lo sviluppo della storia della musica leggera (e non solo). Di seguito la sua versione di Mother:

Bob Dylan cantato da David Bowie

Nel 1998 Bowie registrò anche un altro brano, Tryin’ to Get to Heaven di Bob Dylan, tratta dall’album del menestrello di Time Out of Mind. Il Duca Bianco lo registrò mentre lavorava al suo album LiveAndWell.com. Sia questo pezzo che quello di Lennon sono disponibili dall’8 gennaio 2021 in edizione limitata in formato fisico, in vinile 45 giri: sono state stampate solo 8147 copie, destinate dunque ai veri collezionisti. Di seguito l’audio di Tryin’ to Get to Heaven:

Un vero regalo per tutti i fan di David Bowie, che l’8 gennaio celebrano il 74esimo anniversario dalla nascita dell’artista inglese scomparso ormai cinque anni fa, il 10 gennaio. Tra l’altro, cinque anni fa nel giorno del suo 69esimo compleanno Bowie diede alle stampe anche il suo ultimo album Blackstar, un capolavoro lasciato in eredità al mondo della musica. Altro motivo per festeggiare una giornata che non sarà mai normale per gli amanti delle sette note.