DAVID BOWIE: “Bowie per Sempre” – Tre Serate con il Duca Bianco su Rai 5

Per celebrare il genio di David Bowie, in occasione dell’anniversario della sua nascita (8 gennaio 1947) e della sua morte (10 gennaio 2016), Rai Cultura presenterà tre serate dedicate al Duca Bianco con una programmazione speciale su Rai 5. Questo tributo si compone di tre documentari che ripercorrono i momenti chiave della vita e della carriera di Bowie in un ordine cronologico, dagli esordi fino ai suoi ultimi anni di attività artistica.

Il primo documentario, “David Bowie: Finding Fame. Nascita di una star”, andrà in onda mercoledì 8 gennaio alle 22.15. Questo docufilm narra i primi cinque anni della carriera di Bowie, iniziando negli anni Sessanta e arrivando fino alla “morte” di Ziggy Stardust nel 1973. Attraverso le testimonianze di amici, colleghi e dello stesso Bowie, il documentario offre un ritratto intimo dei suoi esordi e delle sfide affrontate nella costruzione della sua identità artistica.

Giovedì 9 gennaio alle 22.25 sarà il turno di “David Bowie Serious Moonlight Tour”, una versione rimasterizzata del celebre tour del 1983, realizzato dopo il successo mondiale dell’album “Let’s Dance”. Il concertò presenta una scaletta ricca di grandi classici come “Space Oddity”, “Rebel Rebel” e “Life On Mars”. Bowie è accompagnato da una band di talenti straordinari, tra cui il chitarrista Earl Slick e il batterista Tony Thompson, creando un’atmosfera electrizzante.

Infine, venerdì 10 gennaio alle 22.15, “David Bowie A Reality Tour” offrirà un racconto della tournée del 2003, con registrazioni dei concerti a Dublino. Questo documentario include performance di brani iconici come “Ashes To Ashes”, “Heroes” e “The Man Who Sold The World”, insieme a rarità che non si trovano spesso nei concerti, come “Five Years” e “Hang On To Yourself”.

Questa speciale programmazione su Rai 5 è un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica di approfondire la vita e l’eredità di David Bowie, una delle figure più influenti della musica contemporanea.