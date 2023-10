David Beckham sbugiarda Victoria: “Devi essere sincera, non mentire!”

Su Netflix è uscita la docu-serie ‘Beckham’, in cui David e Victoria raccontano la loro storia, ognuno dal proprio punto di vista. In questi giorni una clip è diventata virale, in cui l’ex Spice rivela che lei e il marito vengono dalla classe operaia inglese: “Penso che entrambi proveniamo da famiglie che lavorano molto duramente. Entrambi i nostri genitori lavorano molto duramente. Non è sempre stato così per noi. Provenivamo dalla classe operaia. Parlo sinceramente“.

L’ex calciatore però non ha lasciato terminare la moglie e l’ha corretta: “Sii sincera! Devi essere sincera. Ad esempio, con quale auto ti accompagnavano a scuola? Rispondi, che auto era? Cn quale macchina ti accompagnavano a scuola?”

Victoria visibilmente in imbarazzo ha ammesso che suo padre l’accompagnava a scuola in Rolls Royce: “Allora, mio padre… non è una risposta semplice. Quale auto? Dipende. Ok, aveva una Rolls Royce“.

La classica auto della classe operaia.



David Beckham calls out wife Victoria for saying she grew up ‘working class’ in new Netflix docuseries:

“Be honest! What car did your dad drive you to school in?”pic.twitter.com/bVTFv97cGa

— Pop Crave (@PopCrave) October 5, 2023