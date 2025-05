David Beckham compie 50 anni e ricorda il suo successo più grande

David Beckham compie 50 anni il 2 maggio 2025, e in questo giorno speciale ha condiviso sui social i suoi sentimenti di gratitudine. Nato a Londra, Beckham è diventato una figura iconica al di là della sua carriera calcistica. Nel suo post, ha evidenziato molte “cose” per cui è grato, mostrando anche foto del suo passato, tra cui momenti con la famiglia e il matrimonio con Victoria.

Beckham ha espresso la sua gratitudine per le squadre in cui ha giocato, i compagni, gli allenatori e i tifosi, sottolineando il suo orgoglio di essere stato il capitano dell’Inghilterra. Ha anche menzionato l’importanza del lavoro con varie associazioni di beneficenza e ha apprezzato il supporto della sua squadra e dei suoi amici. Si è definito “davvero fortunato”, testimonianza del grande affetto per la sua famiglia. Ha voluto rendere omaggio ai suoi genitori, che hanno sacrificato molto per il suo sogno di diventare calciatore, e alle sue sorelle che lo hanno seguito in tutte le sue avventure calcistiche.

Una dedica speciale è andata a Victoria, la sua moglie e migliore amica da 28 anni, e ai loro quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. Ha affermato che sono il motivo per cui si alza ogni giorno, esprimendo il suo amore e il suo apprezzamento per il loro supporto, sottolineando che hanno reso questa giornata ancora più speciale. Concludendo, Beckham ha affermato che la sua famiglia è il suo mondo.