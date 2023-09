Daunex piumino Courmayeur 4 Stagioni

– Caldo, Leggero, Avvolgente

Solo 100% piumino, niente piumette!

Il Piumino Courmayeur 4 Stagioni è un perfetto esempio di come sia possibile coniugare leggerezza e calore in un unico prodotto. L’imbottitura è realizzata in 100% puro piumino d’oca vergine bianca siberiana, che si differenzia dalla piuma e dalla piumetta per diverse importanti caratteristiche:

-la composizione a forma di fiocco permette un’estrema leggerezza

-la mancanza di “cannuccia” provoca una morbidezza e sofficità ancora più accentuate

-l’origine siberiana assicura una perfetta funzione isolante e termoregolatrice

-la ricercatezza del piumino d’oca vergine siberiana lo rende un prodotto di grande pregio

L’alta qualità del Piumino Courmayeur 4 Stagioni è anche sottolineata dal suo Fill Power, ovvero la capacità della piuma di occupare volume e conferire calore, garantendo in contemporanea la maggiore leggerezza possibile. Il

Fill Power a 780

lo inserisce direttamente tra i top di gamma della sua categoria.

100 % Made in Italy



Il Piumino Daunex Courmayeur è completamente prodotto in Italia, utilizzando solo puro piumino d’oca vergine bianca siberiana d’altissima qualità e cotone selezionato e lavorato per una resistenza e traspirabilità sempre al top.

Trattamenti e Certificazioni



Il Piumino Daunex Courmayeur riceve un attento Trattamento Antimite che crea una barriera naturale contro gli acari della polvere e lo rende anallergico. In più è certificato Oeko-Tex Standard 100, che attesta l’assenza di sostanze chimiche nocive.

Lavorazione e Trapuntatura



Il confezionamento realizzato con trapuntatura a quadri chiusi fissi consente di isolare perfettamente ogni quadrato, evitando la fastidiosa fuoriuscita delle piume garantendo un prodotto caldo e leggero per lunghissimo tempo.

PER TUTTE LE TEMPERATURE: Usato con entrambe le parti questo piumone può resistere alle gelide temperature siberiane. La sola parte Light è invece perfetta per le fresche serate d’estate, mentre quella Medium è adatta a camere da letto mediamente riscaldate.MADE IN ITALY: Piumone lavorato con amore direttamente in Trentino Alto Adige rispettando le lavorazioni artigianali della tradizione alpina ma con processi produttivi moderni e all’avanguardia.ANALLERGICO E ANTIACARO: Grazie ad uno speciale trattamento è presente una barriera naturale contro gli acari della polvere, inoltre i tessuti sono dotati di certificazione “Oeko-Tex Standard 100” che attesta l’assenza di sostanze nocive per la salute.RISPETTO PER GLI ANIMALI: Daunex pretende da tutti i suoi fornitori una dichiarazione di provenienza della piuma e la conseguente accettazione delle più rigide norme Europee a garanzia dell’allevamento sostenibile degli animali.

€395,49