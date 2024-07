Datrix, fatturato +20% nel segmento Adtech sul mercato americano

– Il segmento Adtech sul mercato americano, ha fatto segnare, nel primo trimestre 2024, un incremento dei ricavi del 20% rispetto al corrispondente periodo del 2023. Lo fa sapere Datrix, a capo di un ecosistema internazionale AI-powered di aziende che sviluppano software B2B, informando il mercato di alcuni dati significativi relativi alle performance registrate nei primi tre mesi dell’anno.

A guidare questa crescita, si legge nella nota, le soluzioni innovative First Party Data, adottate da nuovi grandi clienti focalizzati su formati video a più alta remunerazione rispetto a quelli tradizionali. Questo trend è previsto in significativa accelerazione nel secondo trimestre

dell’anno, grazie anche all’andamento positivo del mercato del Digital Advertising d’Oltreoceano.

Per quanto concerne il segmento Martech, invece, la società segnala l’acquisizione di nuovi clienti grazie anche al lancio della soluzione Audience AI. Quest’ultima, ha consentito il consolidamento di Datrix come player di riferimento nei settori finanziario e media e permesso l’ingresso in quello della GDO. Più nel dettaglio, Audience AI, sviluppata dalla controllata ByTek, è una soluzione in grado di raccogliere e associare i dati interni di CRM a quelli di navigazione. Attraverso azioni di data merge, consente di effettuare avanzate attività di segmentazione e di arricchimento dei database.

Successivamente, l’AI permette di definire cluster omogenei di utenti, abilitando i clienti ad analisi predittive su molteplici dimensioni dalla mappatura degli interessi alla propensione all’acquisto; dagli stessi comportamenti di acquisto al lifetime value del consumatore finale e fornendo insight automatici decisivi per ottimizzare le campagne di digital marketing.