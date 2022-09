Datrix, balzo dei ricavi in 1° semestre. Investimenti impattano su redditività

– Datrix, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, ha chiuso il primo semestre del 2022 con ricavi consolidati pari a 7,1 milioni di euro, in aumento del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’aumento è stato guidato dalla crescita organica in tutte le aree di business per 1,1 milioni di euro e dal contributo dell’acquisizione di Adapex per 1,2 milioni di euro, nella divisione AI per Data Monetization.

L’EBITDA consolidato normalizzato è stato di -0,9 milioni di euro -0,8 milioni di euro nel primo semestre 2021. Sul primo semestre del 2022 hanno impattato, in particolare, gli investimenti, concentrati nella prima parte dell’anno, in Marketing&Sales, comunicazione e personale a supporto delle crescita. Il risultato netto consolidato è stato di a -1,6 milioni di euro -1,2 milioni di euro nel primo semestre del 2021.

“La prima parte dell’anno è stata contraddistinta dalla concentrazione degli investimenti in attività di espansione di mercato e di R&D, che avranno un primo ritorno nella seconda metà dell’anno, data la stagionalità tipica delle nostre principali linee di business”, ha commentato l’AD Fabrizio Milano d’Aragona.

“I primi sei mesi del 2022 sono stati fondamentali per intercettare nuove realtà per possibili operazioni di M&A, a dimostrazione della forte attrattività del nostro gruppo – ha aggiunto – Stiamo quindi lavorando per trasformare nei prossimi mesi alcune opportunità in operazioni concrete di integrazione”.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata cassa disponibile si è assestata a 8,4 milioni di euro 10,4 milioni di euro nel 2021. In linea con il piano, la società ha investito, nel primo semestre dell’anno, 1,6 milioni di euro in R&D per lo sviluppo dei propri prodotti.