Dati, orario e dove guardare l’incontro in TV

Manca poco all’attesissimo incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul, un evento destinato a lasciare il segno nella storia, simile a quello tra Floyd Mayweather e Conor McGregor. L’incontro è stato organizzato da Netflix e sarà preceduto da una mini serie in tre episodi, che mostrerà la preparazione e gli allenamenti dei due protagonisti. Netflix ha annunciato la data tramite un trailer sui propri canali ufficiali, dopo aver posticipato l’incontro, inizialmente previsto il 20 luglio, a causa di un problema di salute di Tyson legato a un’ulcera.

Il match si terrà il 16 novembre alle 2:00 italiane, nello stadio AT&T di Arlington, in Texas, davanti a 80 mila spettatori. Sebbene non abbia valenza ufficiale, il combattimento sarà suddiviso in otto round di due minuti ciascuno. L’interrogativo che tutti si pongono è cosa accada quando una leggenda come Tyson incontra un innovatore come Paul sul ring. L’evento sarà trasmesso in diretta su Netflix, che ha già enfatizzato l’importanza della sfida.

Per ingannare l’attesa, Netflix ha creato la mini serie “Countdown: Paul vs Tyson”, composta da tre episodi. Il primo e il secondo episodio saranno disponibili sulla piattaforma il 7 novembre, mentre il terzo arriverà il 12 dello stesso mese. Questo formato di anticipazione ha lo scopo di attirare l’attenzione del pubblico e di generare entusiasmo intorno a un incontro che promette di essere uno spettacolo imperdibile.

Tyson, all’età di 58 anni, rappresenta una delle figure iconiche della boxe, noto per il suo stile aggressivo e la sua potenza. Jake Paul, d’altra parte, ha saputo farsi strada nel mondo della boxe pur avendo iniziato come youtuber, portando un approccio fresco e innovativo a questo sport tradizionale. L’accoppiamento di esperienze e stili così diversi nei ring dà vita a un evento che si preannuncia emozionante e ricco di colpi di scena.

Con la celebrazione di questa sfida sul ring, Netflix non solo offre intrattenimento ai fan della boxe, ma crea anche un ponte tra il mondo tradizionale dello sport e la cultura pop moderna. L’incontro tra Tyson e Paul sarà senza dubbio un evento da ricordare.