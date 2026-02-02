13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Economia

Dati occupazionali USA sospesi per shutdown governo

Un rapporto fondamentale sull’occupazione statunitense verrà rimandato a causa dell’attuale chiusura parziale del governo. Questa interruzione priva gli economisti e i mercati di un dato cruciale per valutare la salute economica.

Il Bureau of Labor Statistics ha annunciato che non pubblicherà il rapporto sulle assunzioni di gennaio come inizialmente previsto. La pubblicazione sarà riprogrammata dopo la ripresa dei finanziamenti governativi. Questa sospensione arriva in un momento di forte incertezza sul mercato del lavoro, segnato da recenti annunci di importanti tagli occupazionali in grandi aziende.

La situazione contrasta con il recente quadro fornito dalla Federal Reserve, che ha mantenuto stabile il tasso di interesse di riferimento citando un miglioramento della disoccupazione e segnali di ripresa economica. Questo ritardo nei dati ripropone i grossi problemi verificatisi lo scorso autunno, quando una prolungata interruzione governativa bloccò la diffusione di indici chiave come quello dei prezzi al consumo e dei rapporti sul lavoro.

