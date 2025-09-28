Dati macroeconomici USA ed Europa: focus sui mercati finanziari

La prossima settimana sarà densa di dati macroeconomici, che interesseranno gli investitori e potrebbero influenzare i mercati europei e americani. Venerdì si attende l’uscita dei dati sul mercato del lavoro statunitense, con una crescita prevista di 54mila nuovi occupati e un tasso di disoccupazione stabile. Grazie al miglioramento di alcuni indicatori, in particolare dei sussidi di disoccupazione, è possibile che il dato superi le aspettative.

Questi dati sono cruciali per le banche centrali, dato che gli investitori scommettono su ulteriori riduzioni dei tassi da parte della Fed entro la fine dell’anno. Durante la settimana si susseguiranno diversi interventi di banchieri della BCE e della Banca centrale americana. L’attenzione sarà rivolta in particolare al discorso della presidente Christine Lagarde, previsto per martedì, da cui non si prevedono indicazioni significative sulla politica monetaria. Si ipotizza che Lagarde ribadisca la necessità di attendere prima di prendere decisioni sui tassi, anche a causa delle crescenti tensioni geopolitiche. Martedì è previsto anche il meeting della Banca centrale australiana e, il giorno seguente, quello della Banca centrale indiana, senza cambiamenti attesi nei tassi.

Nell’area euro, il focus sarà sull’inflazione di settembre, in programma mercoledì, che dovrebbe mostrare un leggero incremento, con anticipazioni dai dati spagnoli, francesi e tedeschi. Negli Stati Uniti, si attende il dato sulla fiducia dei consumatori martedì e gli indici Ism, con il settore dei servizi in prossimità della soglia critica.

In Italia, l’attenzione rimane su Cucinelli, che ha subito un calo nelle ultime sessioni di Borsa a causa della situazione in Russia. Anche le banche saranno nel mirino, con Mps che si preparerà a incontri con il management di Mediobanca per avviare ufficialmente la nuova realtà dopo l’Opas.