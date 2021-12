«I dati Istat descrivono un “potenziale quadro di crisi” circa il futuro demografico del nostro Paese. Il 2020 è stato l’anno con il minor numero di nati dall’unità d’Italia: 404mila e l’istituto di ricerca prevede che entro il 2040 una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, più di una su cinque non avrà figli. Se questo trend verrà confermato, nel 2070 in Italia la popolazione non arriverà a 50 milioni di individui. Questa fotografia conferma l’inverno delle nascite che come Presidente dell’Associazione Impresa per la Vita denuncio da sempre. Questo impone un cambiamento da iniziare oggi».

Così Donatella Possemato, Amministratore delegato della Casa di Cura Santa Famiglia e Presidente dell’Associazione Impresa per la Vita: «La nostra proposta al Governo – prosegue Possemato – è quella di istituire subito un’authority che agisca attraverso azioni concrete come: analizzare i dati e fare formazione, educando i giovani fin dalla scuola primaria, per cambiare la tendenza e uscire dall’inverno demografico».

Secondo la Presidente di Impresa per Vita «alla Casa di Cura Santa Famiglia, unica clinica monospecialistica in Italia di ostetricia e ginecologia, siamo in controtendenza: da noi nel 2020 per esempio sono nati 600 bambini in più rispetto al 2019. Questo perché prendiamo in carico e ci prendiamo cura della neomamma e di tutta la famiglia», conclude la Presidente.