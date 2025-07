Dati e Gen AI: la sfida della gestione nell’era digitale

L’importanza dei dati nell’era digitale è sempre più evidente, con una crescita esponenziale delle informazioni disponibili. Secondo previsioni, entro il 2028, il volume globale di dati raggiungerà i 393,9 zettabyte, presentando sfide significative per le organizzazioni che li gestiscono.

La complessità nella gestione di questi dati è amplificata da vari fattori come la presenza di silos informativi, l’obsolescenza dei dati e le difficoltà nella governance. Inoltre, la necessità di agire in modo rapido e innovativo in mercati in continua evoluzione richiede un’elaborazione dei dati in tempo reale, fondamentale per affrontare cambiamenti e opportunità. In questo contesto, la Gen AI si profila come una tecnologia cruciale, contribuendo a stimare un incremento del PIL globale del 7% nei prossimi dieci anni.

Tuttavia, per funzionare efficacemente, la Gen AI necessita di grandi volumi di dati di alta qualità. È essenziale che i dati siano resi disponibili immediatamente, specialmente in applicazioni in tempo reale come il rilevamento delle frodi. Attualmente, solo il 16% dei responsabili tecnologici si sente sicuro che le proprie infrastrutture siano adeguate per supportare tale tecnologia.

L’integrazione dei dati in tempo reale si presenta come una soluzione per affrontare queste problematiche, riducendo i silos informativi e migliorando la qualità dei dati stessi. Questa integrazione non solo consente di ottenere informazioni rapidamente, ma favorisce anche un processo decisionale migliore, supportato da dati aggiornati e precisi.