Dati degli Utenti Esposti nel Dark Web: La Conferma di InfoCert

InfoCert, uno dei principali gestori dello SPID, ha confermato la pubblicazione non autorizzata di alcuni dati di utenti sul dark web. I dati compromessi erano detenuti da un fornitore terzo non ancora identificato. L’azienda, parte del gruppo Tinexta, ha rilasciato una nota ufficiale in cui comunica che le credenziali degli utenti, utilizzate per accedere a servizi come SPID e PEC, sono al sicuro. Il furto ha riguardato altri dati, e non ha compromettere l’integrità dei sistemi di InfoCert.

Nel comunicato, InfoCert ha precisato che il 27 dicembre è stata rilevata la pubblicazione non autorizzata dei dati personali relativi a clienti. È stata confermata l’attività illecita, ma l’azienda ha specificato che non è stata compromessa la sicurezza dei propri sistemi. InfoCert sta attualmente conducendo accertamenti sull’accaduto e ha garantito che le credenziali di accesso ai suoi servizi non sono state violate.

L’azienda ha un termine di 72 ore, dalla scoperta del caso, per informare il Garante della Privacy. È importante sottolineare che il furto dei dati potrebbe essere avvenuto prima del 27 dicembre, data in cui sono stati resi pubblici. La situazione è allarmante, ma le rassicurazioni di InfoCert sono parzialmente confortanti in quanto il furto di dati non coinvolge le credenziali di accesso ai servizi offerti.

Un controllo approfondito della situazione sarà necessario per valutare tutti gli aspetti del caso. La violazione è relativa a un fornitore terzo. La normativa vigente, legata al regolamento eIDAS che disciplina l’identificazione elettronica, stabilisce la separazione tra le credenziali di accesso e altri dati forniti a terzi, un meccanismo pensato per proteggere i sistemi di identità digitale. Questo approccio potrebbe aver prevenuto il furto delle credenziali degli utenti.

In conclusione, sebbene ci siano rassicurazioni sulla sicurezza delle credenziali di accesso, il caso rimane aperto e si attende ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. InfoCert sta prendendo le misure necessarie per approfondire la questione e mantenere informati gli utenti sui risultati delle indagini.