Date ufficiali e modalità di accesso alle offerte

È ufficiale: la Festa delle Offerte Prime di Amazon si svolgerà anche quest’anno. Questo evento offre a gli utenti Amazon Prime una vasta gamma di promozioni e sconti. Si tratta di una versione autunnale del Prime Day, che generalmente si tiene a luglio, anticipando il periodo degli acquisti natalizi. Per accedere alle offerte, è necessario attivare una prova gratuita di Amazon Prime.

Le date da ricordare per la Festa delle Offerte Prime 2024 sono l’8 e il 9 ottobre. Non si limiterà solo all’Italia, ma sarà un evento globale, coinvolgendo Paesi come Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti e, per la prima volta, la Turchia. Anche Amazon Giappone organizzerà un evento simile in ottobre.

Le promozioni comprenderanno una vasta gamma di prodotti di diversi marchi, con sconti disponibili per entrambe le giornate, fino a esaurimento scorte, e offerte flash per ampliare ulteriormente le opportunità di acquisto a prezzo ridotto.

Per partecipare, gli utenti devono accedere allo store di Amazon l’8 e il 9 ottobre. Gli sconti sono esclusivi per gli abbonati ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno. Gli abbonati possono sfruttare le offerte di Amazon Italia, senza accedere a quelle delle altre versioni. Coloro che non sono abbonati possono attivare un mese di prova gratuita, con possibilità di partecipare alla Festa delle Offerte Prime.

Oltre all’accesso a queste promozioni, gli abbonati Prime possono beneficiare di ulteriori vantaggi, come 4 mesi di prova gratuita per Amazon Music Unlimited. Sono attualmente attivi sconti fino al 30% su Amazon Fashion, così come promozioni su Amazon Fresh in alcune città italiane. I nuovi clienti di Fresh possono anche ottenere 30 euro di sconto sulle prime tre spese usando un apposito codice. Gli abbonati Prime hanno anche diritto a 15 euro di sconto su ordini Pam PANORAMA, sempre con una spesa minima.

In aggiunta a queste iniziative, gli abbonati a Prime possono usufruire di Prime Video, Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading e archiviazione illimitata di foto su Amazon Photos.