Battiti Live 2021: le date, le tappe e i cantanti che faranno parte della nuova edizione dello show itinerante che porta la musica nelle principali località pugliesi.

L’estate 2021 sarà ancora una volta anima da Battiti Live. Lo show musicale prodotto da Radio Norba ha ormai preso nel cuor edei fan il posto dello storico Festivalbar, e si appresta a rendere indimenticabile anche l’estate 2021. Protagonisti anche stavolta i grandi nomi della musica italiana con una serie di tappe imperdibili registrate nel mese di giugno. Gli show saranno trasmessi in tv in contemporanea su Radio Norba Tv e Telenorba, per poi passare in differita su Italia 1 a luglio. Scopriamo insieme tutto quello che già è stato ufficializzato del programma.

Battiti Live 2021: date, tappe e presentatori

Direttore artistico anche per questa edizione sarà Alan Palmieri. La conduzione è affidata, per la quinta volta consecutiva, a Elisabetta Gregoraci insieme allo stesso speaker di Radio Norba. Collegamenti previsti anche con l’immancabile Maria Sole Pollio.

Elisabetta Gregoraci

Per via delle norme anti-Covid, anche quest’anno ci saranno alcune differenze rispetto alle edizioni tradizionali del festival. Il palco principale sarà quello al Castello Aragonese di Otranto. Ci saranno poi tre stage a puntata in altre location della Puglia. In particolare saranno coinvolte Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. Ma quali saranno i cantanti coinvolti in questi attesissimi show?

Battiti Live 2021: i cantanti

Questa la lista dei protagonisti coinvolti e resi noti fino a questo momento, tra grandi protagonisti dell’ultima edizione di Amici, re e regine dell’estate che più volte hanno partecipato all’evento ma anche alcuni super big come i Maneskin, reduci dal successo all’Eurovision:

– Aka 7even

– Baby K

– Boomdabash

– Deddy

– Elettra Lamborghini

– Gaia

– Irama

– Mahmood

– Maneskin

– Rkomi

– Sangiovanni

– Tancredi

– The Kolors

Di seguito Mohicani dei Boomdabash e Baby K: