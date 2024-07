date, iscriviti a Prime gratis e come trovare le migliori offerte

Si avvicina l’evento Amazon più pazzo dell’estate: a luglio torna il Prime Day con tante offerte su migliaia di prodotti in sconto solo per gli iscritti ad Amazon Prime. In più, una grande festa in Salento con tanti ospiti!

Quando è il Prime Day 2024 di Amazon?

Le date da segnare sul calendario sono quelle di martedì 16 e mercoledì 17 luglio. Amazon Prime Day 2024 partirà allo scoccare della mezzanotte del 16 luglio in Italia (00:01, notte tra lunedì e martedì) e terminerà alle 23:59 di mercoledì 17 luglio.

Prime Day 2024: come trovare le migliori offerte su Amazon

Dal 12 al 14 luglio invece si terrà la decime edizione del Prime Day Festival, un grande evento estivo aperto al pubblico in Salento, tra la città di Lecce e la spiaggia di Otranto, con ospiti come The Kolors ed Elisa True Crime.

Le offerte Amazon Prime Day 2024 coinvolgono tantissimi prodotti di varie categorie come abbigliamento, elettronica di consumo (computer desktop e portatili, smartphone, video sorveglianza, tablet e tanto altro ancora), moda e bellezza, igiene personale, casa e giardinaggio, intrattenimento e videogiochi, inoltre Amazon aprirà una vetrina sui prodotti Made in Italy. Non mancheranno offerte su prodotti di grande marca da Xiaomi a Samsung passando per Jack & Jones, ONLY, Bosch, Samsonite, Puma, Oral-B, Philips, De Longhi, Logitech e Swarovski.

Per essere certi di non perdervi le offerte lampo esiste un modo semplicissimo: iscriversi al canale Telegram Offerte Everyeye.

Niente spam! Ogni giorno solamente le migliori offerte di Amazon, con focus sulle offerte lampo di durata limitata, questo è sicuramente il metodo più affidabile per non perdere nessuna offerta, seguici sul canale e ATTIVA LE NOTIFICHE per ricevere in tempo reale le promo più calde selezionate dalla nostra squadra, solo offerte mirate e in linea con i gusti dei lettori.TUTTE LE OFFERTE SU TELEGRAM LIVEVuoi una anteprima? Il nuovo Amazon Echo Spot è già in sconto per il Prime Day!

Come avere Amazon Prime gratis senza pagare

Per approfittare delle offerte Amazon Prime Day 2024 serve un abbonamento Amazon Prime. Non sei iscritto? Non ti preoccupare perché puoi farlo a costo zero per un mese, clicca sul pulsante giallo e segui le istruzioni per registrarti ad Amazon Prime.AMAZON PRIME GRATIS PER 30 GIORNII primi 30 giorni sono gratis (dopo si rinnova a 49.90 euro l’anno, salvo disdetta entro la fine del periodo di prova) e ti permettono non solo di accedere a tutte le offerte del Prime Day ma anche di usufruire della spedizione gratis in un giorno, di accedere ai film e alle serie TV di Prime Video, ad Amazon Music, Prime Reading, Prime Gaming e Amazon Photos. Cosa aspetti? Senza Prime non riuscirai ad approfittare delle offerte dell’evento estivo di Amazon.