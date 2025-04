Date e porti del tour 2025

L’Amerigo Vespucci è una leggenda della tradizione navale italiana e orgoglio della Marina Militare. Definita “la nave più bella del mondo”, è tornata in Italia al termine di un giro del mondo iniziato nel luglio 2023 da Genova. Dopo quasi due anni di navigazione e oltre 30 Paesi visitati, la nave scuola della Marina effettuerà un tour italiano dal 3 maggio al 10 giugno 2025, toccando alcune delle città portuali più iconiche. Sarà un’opportunità unica per riscoprire la storia navale italiana.

Costruita nel 1931, l’Amerigo Vespucci è un veliero a tre alberi di 101 metri, con uno scafo nero e fasce bianche. Il suo profilo, caratterizzato da vele in tela olona e fregi dorati, è riconoscibile e rappresenta la tradizione navale. A bordo, gli allievi dell’Accademia Navale imparano la disciplina del mare e la navigazione a vela, con manovre eseguite a mano, mantenendo viva la tradizione.

Il tour nel 2025 prevede soste in diversi porti italiani, tra cui Porto Empedocle, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno e Genova. Le visite a bordo saranno aperte al pubblico e richiederanno prenotazione. Ogni visita durerà circa 25 minuti, con un massimo di 4 ingressi per volta, e un QR code sarà fornito per l’accesso.

Le aperture variano da porto a porto e non tutte le aree saranno accessibili. Nonostante la visita sia non guidata, l’equipaggio sarà disponibile per rispondere alle domande. Ritorno nei porti italiani rappresenta un modo per condividere un patrimonio nazionale, colpendo profondamente chi visita la nave, specialmente i più giovani.