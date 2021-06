Piano City Milano 2021: le date degli eventi in calendario nel festival dedicato al pianoforte nella città di Milano.

Dieci anni di Piano City Milano. Dopo la parentesi del 2020, con lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, è stato annunciato un grande ritorno nel 2021 per una delle kermesse più amate dai milanesi. Il decimo festival del pianoforte è stato promosso e realizzato dall’Associazione Pianocity Milano e dal Comune di Milano. Tanti gli eventi messi in piedi per l’occasione dal 25 al 27 giugno nella città meneghina. Oltre 100 concerti in alcuni dei luoghi simbolo della città, alcuni con ingresso libero (ma con prenotazione obbligatoria). Andiamo a scoprirne alcuni dei più attesi.

Piano City Milano 2021: oltre 100 concerti

Sotto la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, sono stati organizzati oltre 100 concerti in tutta la città. Un programma ircco che potrà accontentare gli amanti della musica a prescindere dal proprio genere preferito.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dell’evento, ma ci sono alcuni eventi che meritano di essere segnalati e che potrebbero essere apprezzati anche da un pubblico generalista e non particolarmente attratto dalla musica classica.

Il programma del Piano City Milano 2021

Tra i luoghi principali della kermesse ci sarà un main stage nei giardini della Villa Reale. Qui si esibirà il 26 giugno alle 18 Vince Tempera, che renderà omaggio in concerto alle più belle colonne sonore italiane, in ricordo anche di Ennio Morricone. Sempre alle 18 ci sarà un live di Paolo Jannacci, mentre alle 23 Rita Marcotulli celebrerà la memoria di Pino Daniele.

Il 27 giugno alle 19 è previsto un concerto di Frida Bollani, mentre alle 22 ci sarà un’esibizione di Raphael Gualazzi. Sempre il 26 al Volvo Studio Milano, ore 15, è invece previsto un tributo a Franco Battiato da parte di Arturo Stalteri. Stessa location il 27 giugno alle 12 per un concerto di Vinicio Capossela. Interessante anche l’appuntamento all’Ippodromo Snai del 27 giugno alle 22, con Vittorio Cosma e Boosta. Infine, segnaliamo il 26 giugno alle 20 al Giardino San Faustino all’Ortica un omaggio ai Beatles di Fabrizio Grecchi.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/pianoforte-spartito-foglio-di-musica-1655558/