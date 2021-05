Coma_Cose Nostralgia Tour: tutte le date e le informazioni sui biglietti dei concerti del duo milanese di Fiamme negli occhi a Sanremo.

Anche i Coma_Cose sono pronti a riportare la loro musica in giro per l’Italia dopo il lungo stop imposto dalla pandemia da Covid. Reduci dalla buona prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Fiamme negli occhi, diventato subito un cult tra i loro fan, hanno da poco pubblicato il nuovo album Nostralgia, che dà il titolo anche al loro prossimo giro di concerti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Coma_Cose: le date del Nostralgia Tour

Il 14 maggio Fausto Lama e California hanno annunciato le prime date del loro nuovissimo Nostralgia Tour, che prenderà il via già nell’estate del 2021, ma che potrebbe proseguire con nuovi appuntamenti anche nei prossimi mesi.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/coma_cose/

Questo il calendario con gli appuntamenti ufficiali finora:

– 12 giugno 2021 all’Arena Puccini di Bologna

– 27 giugno al Festival del Vittoriale Tener-a-mente di Gardone Riviera (Brescai)

– 3 luglio al Carditello Festival di Real Sito di Carditello (Caserta)

– 6 luglio al Carroponte di Milano

– 11 agosto al Locus Festival di Locorotondo (Bari)

– 27 agosto alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

I biglietti dei concerti dei Coma_Cose

Ad annunciare questo nuovo tour sono stati gli stessi Fausto e California con un bel messaggio rivolto ai fan: “Se la prossima estate sarà quella della ripartenza, allora non potranno mancare i concerti. Finalmente possiamo annunciare che anche noi saremo sui palchi di tutto lo stivale a portare dal vivo le canzoni di Nostralgia e tutto il resto del nostro repertorio“.

I due artisti hanno affermato che suoneranno con una formazione allargata e inedita, con cui ci si divertirà, si canterà e ci si commuoverà. Il tutto in attesa della conferma di nuove date, che i due sperano possano essere tantissime. GLi organizzazioni sottolineano che ogni data del tour si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli per prevenire il contagio da Covid 19. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Di seguito il video di Fiamme negli occhi del duo:

