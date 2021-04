Caparezza, Exuvia Tour 2022: le date e le informazioni sui biglietti dei concerti del rapper di Molfetta nei palasport italiani.

Caparezza è tornato e già si proietta al 2022 per un ritorno dal vivo attesissimo dai fan. Il nuovo album, Exuvia, sarà promosso attraverso un tour nei palasport programmato, giustamente, per il prossimo anno, con la speranza che possano bastare un’estate, un autunno e un inverno intero per completare l’iter delle vaccinazioni e allontanare l’incubo Covid. Ecco tutte le date e le informazioni sui concerti del rapper pugliese.

Caparezza Exuvia Tour 2022: le date

Il nuovo album di Michele Salvemini, classe 1973, è in programma sul finire dell’inverno del 2022. Lo ha annunciato lo stesso artista attraverso un post pubblicato sui suoi account social, con una semplicissima caption dal sapore dalliano: “L’anno che verrà“.

Caparezza

Ecco il calendario completo:

– 19 febbraio 2022 al Pala Invent di Jesolo (VE)

– 23 febbraio alla Grana Padano Arena di Mantova

– 25 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 26 febbraio al Modigliani Forum di Livorno

– 4 marzo alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (PU)

– 5 marzo all’Unipol Arena di Bologna

– 11 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

– 14 marzo al Pala Prometeo di Ancona

– 16 marzo al PalaPartenope di Napoli

– 18 marzo al PalaFlorio di Bari

– 21 marzo al PalaCatania di Catania

– 25 marzo al Mediolanum Forum di Milano

– 29 marzo al PalaAlpitour di Torino

Di seguito il post:

Biglietti dei concerti di Caparezza

I tagliandi per i nuovi concerti del rapper di Molfetta, nel 2021 pronto a lanciare un nuovo album a quattro anni di distanza da Prisoner 709, sono in vendita dal 14 maggio sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, con prevendita dal 7 maggio al 13 maggio. La speranza è che nel prossimo mese di febbraio la situazione possa essersi il più possibile normalizzata, per potersi godere al meglio il nuovo tour di uno degli artisti più eclettici del nostro mainstream.