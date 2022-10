date e biglietti dei concerti in Italia

Depeche Mode in tour nel 2023: le date e i biglietti dei concerti della band di Dave Gahan e Martin Gore.

Sei anni dopo, riecco i Depeche Mode. La leggendaria band guidata da Dave Gahan e Martin Gore, un gruppo da Rock and Roll Hall of Fame, ha annunciato l’arrivo nel 2023 di un nuovo album e di un tour mondiale che li vedrà protagonisti per tre grandiosi concerti anche in Italia. Una notizia straordinaria che ha galvanizzato i fan di tutto il mondo, anche perché si tratterà del loro primo album e tour dalla scomparsa del compianto Andy Fletcher, uno dei membri storici della band. Scopriamo insieme tutti i dettagli sui prossimi concerti dello storico gruppo di Personal Jesus ed Enjoy the Silence.

Depeche Mode in tour nel 2023: le date e i biglietti in Italia

Memento Mori è il titolo del nuovo album del gruppo britannico guidato da Dave Gahan. “Ricordati che devi morire“, un monito che vuole essere un messaggio positivo mandato dalla band, per invitare tutti a non perdere tempo e a sfruttare quello a disposizione per poter vivere appieno.

Concerto

Saranno tre i concerti che li vedranno protagonisti in tre importantissimi stadi italiani. Ecco il calendario:

– 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma

– 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano

– 16 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna

I biglietti per questi tre eventi imperdibili sono a disposizione sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dal 7 ottobre.

Il tour mondiale dei Depeche Mode

Per promuovere l’album Memento Mori, la band britannica sarà protagonista di un tour mondiale che, al momento, prevede date in Nord America e in Europa. Lo straordinario gruppo farà tappa al Madison Square Garden di New York, allo United Center di Chicago, al Kia Forum di Los Angeles e alla Scotiabank Arena di Toronto, prima di trasferirsi nel Vecchio Continente e suonare allo Stade de France di Parigi, all’Olimpico di Berlino e al Twickenham Stadium di Londra. Sarà il diciannovesimo tour per la band, che aveva terminato nel 2018 il suo ultimo tour, quello in supporto all’album Spirit.