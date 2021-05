Gio Evan annuncia il tour per il 2021, che gli permetterà di fare tappa al nord e al sud dello Stivale. Ecco le date dei concerti e dove acquistare i biglietti.

Giovanni Giancaspro – in arte Gio Evan – ha annunciato l’avvio del nuovo tour che coprirà diverse città italiane nel corso del 2021. La nuova tournée, intitolata Abissale, inizierà il 26 novembre da Senigallia, ad Ancona, per poi ultimarsi a Mestre il 13 dicembre 2021. Scopriamo insieme tutte le date previste nel tour e dove acquistare i biglietti per partecipare agli eventi in programma.

concerto

Gio Evan in tour nel 2021

Gio Evan è pronto ad esibirsi live. L’artista – che, all’anagrafe, si chiama Giovanni Giancaspro – ha annunciato il nuovo tour che lo vedrà impegnato ad esibirsi in varie città d’Italia. L’artista, infatti, ha organizzato diverse tappe in diversi luoghi del paese, che inizierà a girare con Abissale tour.

Ecco il post dell’artista su Instagram:

Ecco cosa leggiamo in didascalia: “Risparmio il mio pensiero a riguardo, lo tengo intero per il palco, lo trattengo affinché possa diventare verbo esplodere. Mi permetto solo una pronuncia: Habemus Teatro, benvenuta vita. ABISSALE [il tour in teatro] Come in riva, così nel fondo“.

Le date del tour e dove acquistare i biglietti

Di seguito, vi elenchiamo le date del tour di Gio Evan per il 2021:

26/11 SENIGALLIA Teatro La Fenice

27/11 PESCARA Teatro Massimo

28/11 BARI Teatro Team

30/11 ROMA Teatro Olimpico

01/12 ROMA Teatro Olimpico

3/12 TORINO Teatro Colosseo

6/12 MILANO Teatro Nazionale

7/12 MILANO Teatro Nazionale

9/12 BOLOGNA Teatro Duse

10/12 SCHIO Teatro Astra

12/12 TRENTO Auditorium Santa Chiara

13/12 MESTRE Teatro Toniolo.

Le prevendite dei biglietti sono iniziate il 12 maggio 2021. I ticket possono essere acquistati online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.