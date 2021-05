Extraliscio, tour 2021: le date e le informazioni sui biglietti della band rivelazione del Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo 2021 è stato un grande trampolino non solo per i Maneskin, ma anche per gli Extraliscio. La band che ridà vita al liscio in chiave punk, protagonista di alcuni dei momenti più interessanti dell’ultima edizione della kermesse, sarà protagonista di un film in arrivo al cinema nel mese di giugno ma anche, e soprattutto, di un lungo tour estivo. Scopriamo insieme tutte le date.

Extraliscio tour 2021: le date e i biglietti dei concerti

Il gruppo romagnolo composto da Mirco Mariani, Moreno Conficconi e Mauro Ferrara presenterà per la prima volta dal vivo le canzoni del nuovo album È bello perdersi, pubblicato nel mese di marzo dopo la fine dell’avventura a Sanremo.

concerto

Di seguito il calendario completo:

– 26 giugno all’Arena Estiva Parco Mazzini di Salsomaggiore Terme (Prato)

– 28 giugno al Teatro Romano di Verona

– 29 giugno al Teatro Alfieri di Asti

– 30 giugno al Cortile di Palazzo Reale a Milano

– 3 luglio all’Isola del Giglio (Grosseto)

– 7 luglio in piazza del Kuerc a Bormio (Sondrio)

– 10 lugio in Villa Manin a Codroipo (Udine)

– 15 luglio in piazza Martiri del 7 luglio a Reggio Emilia

– 17 luglio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno

– 20 luglio all’Arena estiva del Teatro Bibiena di Sant’Agata Bolognese (Bologna)

– 22 luglio in piazza del Rinascimento a Urbino

– 29 luglio a Campo Canoa a Mantova

– 1° agosto in piazza Garibaldi a Ravenna

– 4 agosto al Teatro Romano di Fiesole (Firenze)

– 6 agosto a Bra (Cuneo)

– 7 agosto al Parco Archeologico Villaggio Neolitico di Travo (Piacenza)

– 14 agosto in piazza d’Armi a Bard (Aosta)

– 15 agosto in Villa Olmo a Como

– 19 agosto all’Anfiteatro Romano di Gubbio

– 2 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano)

Le informazioni sui biglietti sono disponibili su Internationalmusic.it.

Extraliscio: il film

Il 14,15 e 16 giugno sarà proiettato nelle sale cinematografiche di tutta Italia il film di Elisabetta Sgarbi Extraliscio – Punk da Balera, distribuito da Nexo Digital. Si tratta di una pellicola dedicata alla band e alla tradizione musicale romagnola, presentato in anteprima nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, del Festival Internazionale del Cinema di Berlino e di altri importanti festival in tutto il mondo. Maggiori informazioni su nexodigital.it.