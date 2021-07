Gli Stadio in tour nel 2021: ecco quando si terranno gli eventi e dove acquistare i biglietti per i concerti del gruppo di Gaetano Curreri.

Gli Stadio tornano a fare musica dal vivo. Il gruppo di Gaetano Curreri, infatti, ha annunciato il nuovo tour 2021, intitolato Stabiliamo un contatto, che consisterà in diversi appuntamenti che permetteranno ai membri della storica band di poter esibirsi nuovamente dal vivo di fronte alla platea dei loro fedelissimi fan. Ecco quali sono le date dei concerti che terrà il gruppo e dove acquistare i biglietti per poter partecipare agli eventi.

Gli Stadio annunciano la nuova tournée 2021

Stabiliamo un contatto è il titolo del nuovo tour degli Stadio che ritornano a suonare dal vivo nel 2021. Il primo concerto, che si terrà il 24 luglio, farà da apripista per tutti gli appuntamenti in programma, la cui lista potrebbe aggiornarsi nel corso del tempo, per aggiungervi nuovi appuntamenti. Una buona notizia per i fan dello storico gruppo, capitanato da Gaetano Curreri, i quali potranno finalmente ritornare ad assistere a un concerto della loro band preferita.

Nel corso degli show, il gruppo proporrà al proprio pubblico alcuni classici della propria discografia, come spiega lo stesso frontman: “Allora stabiliamo un contatto, c’è un disperato bisogno d’amore e di vita, ora più che mai! La bellezza della musica sta nel non farci sentire soli, nel condividere le emozioni con gli altri, il più alto coinvolgimento a livello emotivo che possa esistere…L’adrenalina sale, le luci si abbassano, il primo applauso… e quando la musica scorre, sul palco è felicità!“

Le date del tour e dove acquistare i biglietti

Di seguito, vi elenchiamo le date del nuovo tour degli Stadio. Ecco tutti i concerti in programma per Stabiliamo un contatto che si possono leggere nel post pubblicato dalla band su Instagram:

Anche se il calendario è in continuo aggiornamento, queste sono le prime date per le quali è possibile comprare il proprio biglietto.

24 luglio: Massa Marittima (GR);

14 agosto: Gatteo Mare (FC);

22 agosto: Montorio al Vomano (TE);

28 agosto: Piacenza;

1° settembre: Madonna di Campiglio (TN)

4 settembre: Ischia (NA);

5 settembre: Castelnuovo di Porto (ROMA).

I biglietti per partecipare ai concerti in programma potranno essere acquisitati presso tutti i circuiti, online e offline, adibiti alla vendita.