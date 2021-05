Inizia il tour di Venerus: ecco le date previste nella nuova tournée e i circuiti presso i quali acquistare i biglietti degli eventi.

Venerus girerà l’Italia grazie al tour 2021 che è stato annunciato e che gli permetterà di girare nelle principali città del nostro paese. Dopo aver pubblicato l’album Magica Musica – e superato il periodo di lockdown imposto dalla pandemia – il cantautore incontra nuovamente i fan con la tournée appena annunciata. Il primo singolo estratto dal nuovo disco è stato Appartamento, uscito il 7 maggio, sia in radio che sulle piattaforme digitali: in questo brano, lo vediamo collaborare con Frah Quintale, uno dei volti di maggiore spicco della scena street pop dello Stivale. Ecco le date dei concerti e dove acquistare i biglietti per partecipare agli eventi in programma.

Venerus Magica Musica

Venerus in tour nel 2021

Venerus ha annunciato l’avvio del tour estivo 2021. Grazie alla nuova tournée, il cantautore di Magica Musica potrà girare l’Italia, facendo tappa in diverse città dello Stivale, per la gioia dei suoi fan. Il tour, infatti, fungerà da supporto del nuovo album che l’artista ha pubblicato il 19 febbraio. L’annuncio del tour su Instagram:

In merito al nuovo tour, Venerus spiega che è un compito molto importante quello di ritornare sul palco. Ecco la sua dichiarazione a Rockol: “Credo che tornare a suonare nel 2021 sia una grande responsabilità, sia per il pubblico che per la Musica. È per questo che con molto realismo sto pensando a ogni singolo dettaglio con amore e visione. Ricorderemo per sempre questa estate“.

Le date dei concerti e dove acquistare i biglietti

Di seguito vi elenchiamo tutte le date dei concerti previsti nel tour 2021 di Venerus:

4 luglio 2021 – Ferrara Sotto le Stelle – Ferrara

10 luglio 2021 – Cavea Auditorium Parco Della Musica – Roma

13 luglio 2021 – Pistoia Blues – Storytellers – Pistoia

20 luglio 2021 – Moonland – Sarzana (SP)

23 luglio 2021 – SEI Festival – Melpignano (Lecce)

24 luglio 2021 – Locus Festival Preview – Minervino Murge (BAT)

25 luglio 2021 – Meeting del Mare – Marina di Camerota (SA)

29 luglio 2021 – Milano, MI MANCHI @ Castello Sforzesco, Milano

1 agosto 2021 – Ortigia Sound System – Siracusa

13 agosto 2021 – Color Fest – Maida (CZ)

25 agosto 2021 – NoSound Urban Fest – Servigliano (FM)

27 agosto 2021 – Anfiteatro del Venda – Galzignano Terme (PD)

3 settembre 2021 – Spazio Polaresco – Bergamo

8 settembre 2021 – Live Rock Festival – Acquaviva (SI)

12 settembre 2021 – Arena Puccini – Bologna.

I biglietti possono essere acquistati su TicketOne e presso tutti i circuiti online e offline autorizzati alla vendita.