date e biglietti dei concerti 2023

Fiorella Mannoia e Danilo Rea in tour nel 2023: le date e i biglietti dei concerti della cantante e del celebre pianista.

La voce straordinaria di Fiorella Mannoia, una delle più riconoscibili cantanti del nostro pop, incontra il piano jazz di Danilo Rea, artista apprezzato in tutto il mondo. Dal connubio tra due personalità artistiche di altissimo livello nasce un nuovo tour pronto a partire dal prossimo giugno. S’intitola Luce e sarà l’occasione per poter ascoltare in uno spettacolo indimenticabile la grande musica dei due artisti su un palco circondato da tantissime candele accese che renderanno l’evento ancora più suggestivo. Scopriamo insieme tutte le date in calendario.

Le date dei concerti di Fiorella Mannoia e Danilo Rea

La genesi di questo tour così originale è stata svelata dalla stessa Fiorella: “Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture… solo musica nella sua libertà“.

Di seguito il calendario completo con tutti i concerti in programma:

– 1° giugno alle Terme di Caracalla di Roma

– 1° luglio al Forte di Bard (Aosta) per l’Aosta Classica

– 6 luglio all’Anfiteatro dell’anima di Cervere (Cuneo) per l’Anima Festival

– 9 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) per il Festival Tener-a-mente

– 12 luglio alla Fortezza vecchia di Livorno

– 20 luglio alla Villa Erba di Cernobbio (Como) per il Lavilla Music & Arts Festival

– 22 luglio in piazza Duomo a Cerignola (Foggia)

– 23 luglio alla Villa Peripato di Taranto per il Taranto Jazz Festival

– 26 luglio all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (Macerata)

– 29 luglio al Castello Tramontano di Matera per l’Oversound Music Festival

– 10 agosto al largo Duomo di Ugento (Lecce)

– 17 agosto al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina (Palermo)

– 19 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (Catania) per il Sotto il vulcano Fest

– 20 agosto alla Scalinata della Cattedrale di Noto (Siracusa) per Le scale della musica

– 22 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Reggio Calabria) per il Roccella Summer Festival

– 31 agosto alla Cala Batteria di Monopoli (Bari)

– 2 settembre in piazzale Melli di Langhirano (Parma)

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti

Non conosciamo ancora quali saranno le canzoni presentate dai due artisti durante questi grandi eventi. Molto probabilmente ci sarà spazio però per i grandi classici del repertorio dell’artista dai capelli rossi riarrangiati in una nuova versione jazz. E non mancheranno anche momenti dedicati proprio ai brani suonati da Danilo nei suoi concerti. Insomma, ci sarà davvero molta grande musica di cui godere. Non resta che iniziare il conto alla rovescia per l’inizio del tour.