I Massive Attack, come tanti altri artisti, ritornano a suonare dal vivo. La band ha in programma diverse date nel nostro paese nel mese di giugno del 2022. Scopriamo insieme tutti gli eventi in programma e dove acquistare i biglietti per partecipare ai diversi concerti.

I Massive Attack hanno annunciato il tour per il 2022, nel quale sono previste tre date per l’Italia. La band, fondata da Robert Del Naja e Grant Marshall, infatti, suonerà nel nostro paese in tre imperdibili concerti, dopo lo stop di tutte le manifestazioni musicali a causa della pandemia di Coronavirus.

Concerto

In particolare, il gruppo trip hop si esibirà a Roma, Milano e Ferrara nel mese di giugno 2022. Le date in programma sono le seguenti:

21 giugno: Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea

22 giugno: Milano, Ippodromo SNAI San Siro – Milano Summer Festival

24 giugno: Ferrara, Piazza Trento e Trieste – Ferrara Summer Festival

Dove acquistare i biglietti per gli eventi

Per poter partecipare agli eventi in programma, sarà necessario acquistare i biglietti presso TicketOne e TicketMaster, online oppure nei negozi fisici. L’ultima volta che i Massive Attack si sono esibiti risale al 2019, un anno prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria.

In quell’occasione, la band avviò il tour celebrando i vent’anni Mezzanine, album che pubblicò il 20 aprile 1998 e che conteneva una delle canzoni più conosciute del trio britannico, ossia Teardrop, cantato da Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins. Al tempo, il brano raggiunse il decimo posto della Official Single Chart, accompagnato da un singolare video, che mostrava un feto nelle fasi di sviluppo che canta la traccia. Il videoclip fu girato da Walter Stern. Il brano fu pubblicato il 27 aprile 1998.