Date da annotare nel calendario

Anche per febbraio sono previsti numerosi scioperi nei trasporti, riguardanti treni, aerei e mezzi pubblici, con particolare attenzione ai fine settimana, giorni tradizionalmente ad alta viabilità per gli italiani.

Nel settore aereo, mercoledì 5 febbraio si svolgerà uno sciopero nazionale di 24 ore per il personale handling negli aeroporti e un altro, sempre nazionale, per il personale di SPD all’Aeroporto di Milano Linate. Inoltre, si prevede uno sciopero territoriale di 4 ore a Milano Linate. Venerdì 28 febbraio ci saranno scioperi interregionali di 4 ore all’Aeroporto di Palermo e all’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, e un altro nazionale di 24 ore all’Aeroporto di Venezia.

Per quanto riguarda i treni, mercoledì 5 febbraio ci sarà uno sciopero regionale di 23 ore per il personale di Trenord. Ulteriori scioperi regionale di 8 ore coinvolgeranno il personale Rfi in Sardegna l’8 e il 15 febbraio, e Trenitalia il 9 febbraio. Inoltre, il 22 febbraio si svolgerà uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario.

Infine, per il trasporto pubblico locale, sono previsti diversi scioperi. Domenica 9 febbraio ci sarà un’astensione di 4 ore a Napoli e 24 ore a Palermo. Lunedì 10 febbraio ci sarà un altro sciopero di 4 ore a Messina. Venerdì 14 febbraio sono previsti diversi scioperi, inclusi quelli a Latina e Milano. Il 24 febbraio è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore per il personale del trasporto pubblico locale. Infine, il 28 febbraio ci saranno ulteriori scioperi territoriali e locali.