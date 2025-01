Data, orario e dove vedere l’esibizione prima degli Australian Open

Jannik Sinner è pronto per affrontare Stefanos Tsitsipas nel match finale dell’Opening Week degli Australian Open 2025, dopo aver vinto il suo primo incontro di esibizione contro Alexei Popyrin. La manifestazione, che si svolge venerdì 10 gennaio, è di carattere non ufficiale e a scopo benefico.

Il match tra Sinner, attualmente numero uno del ranking ATP, e il greco Tsitsipas, che si trova al numero 11, è previsto non prima delle 9 italiane. Questa sfida è parte dell’evento intitolato “The Game Changers” e si inserisce in un contesto di promozione dello sport e di raccolta fondi per iniziative benefiche. Sinner scenderà in campo nel secondo incontro della giornata, dopo la partita tra Alcaraz e Popyrin, che avrà inizio alle 7 italiane.

Per quanto riguarda la visibilità dell’incontro, non è prevista una diretta televisiva. Tuttavia, i tifosi potranno seguire il match in streaming su Discovery+ e sul canale YouTube Australian Open Tv.

L’incontro tra Sinner e Tsitsipas rappresenta un’importante opportunità per entrambi i tennisti di mostrare la loro abilità e di prepararsi in vista delle competizioni ufficiali che seguiranno. Sinner, dopo aver dimostrato un’ottima forma nella sua prima partita, cercherà di mantenere il suo slancio contro un avversario esperto e di grande talento come Tsitsipas. Quest’ultimo è noto per il suo stile di gioco aggressivo e la sua capacità di competere ad alti livelli, rendendo questa sfida particolarmente attesa dagli appassionati.

In sintesi, il match tra Sinner e Tsitsipas offre una fantastica opportunità di intrattenimento e di supporto a una causa benefica, ma senza l’ausilio della televisione. Gli appassionati potranno comunque seguire le evoluzioni del match attraverso la rete. L’incontro rappresenta anche un’importante preparazione per entrambi i giocatori in vista dei futuri tornei della stagione tennistica 2025.