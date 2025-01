data, ora e dove vederlo in tv e streaming

Gli Australian Open 2025 si avvicinano e sono state già definite le 32 teste di serie nel tabellone di singolare maschile, con i migliori tennisti del mondo protetti dal seeding, che impedisce loro di affrontarsi prima del terzo turno. Questo fornisce indicazioni utili per il possibile svolgimento del torneo.

La cerimonia di sorteggio avrà luogo giovedì 9 gennaio alle 4.30 di notte, ora italiana, e vedrà l’Italia presente con tre teste di serie: Jannik Sinner (1), Lorenzo Musetti (16) e Flavio Cobolli (32). Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta streaming su YouTube e sulla pagina ufficiale Facebook del torneo.

Jannik Sinner, attualmente numero 1 al mondo, sarà al centro dell’attenzione per il suo debutto nel torneo. Al primo turno affronterà un giocatore non testa di serie e lo stesso avverrà nel secondo turno. Dal terzo turno, potrà incontrare una testa di serie compresa tra la 25 e la 32, come Alexei Popyrin, Tomas Machac, Jordan Thompson, Sebastian Baez, Felix Auger-Aliassime, Giovanni Mpetshi Perricard, Francisco Cerundolo o Flavio Cobolli.

Procedendo nel torneo, al quarto turno Sinner potrebbe incrociare una testa di serie tra la 13 e la 16, con possibilità di sfidare tennisti come Holger Rune, Ugo Humbert, Jack Draper o Lorenzo Musetti. Gli ottavi di finale sarebbero decisivi, poiché al suo cammino potrebbero inserirsi nomi di grande calibro, da Daniil Medvedev a Casper Ruud, Novak Djokovic o Alex de Minaur, dal quinto all’ottavo posto nel seeding.

Se Sinner riesce a superare gli ottavi, in semifinale potrebbe trovarsi di fronte Carlos Alcaraz (3) o Taylor Fritz (4), mentre l’incontro con Alexander Zverev (2) potrebbe materializzarsi solo in finale, rendendo così la scalata verso il titolo ancora più affascinante e competitiva.

Con l’appuntamento che si avvicina, i tifosi italiani e non solo attendono con trepidazione di scoprire come si delineerà il percorso di Sinner e degli altri tennisti in un torneo che promette emozioni e sfide indimenticabili.