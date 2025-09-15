Data entry SAP – Collocamento Mirato L.68/99

25.9 C
Permanent Staffing, divisione di Staff spa, seleziona per un’importante realtà internazionale nel settore del lusso:

Posizione: Data Entry Specialist
Requisiti: Appartenenza alle Categorie Protette L.68/99
Orario: Part-time, 21 ore settimanali

Obiettivo del Ruolo:
Supportare l’area progettazione nella gestione e nell’aggiornamento dei dati della rete Retail, garantendo qualità e coerenza delle informazioni tramite SAP.

Responsabilità Principali:

  • Inserimento e aggiornamento dati nei sistemi aziendali
  • Gestione database su superfici, arredi e categorie merceologiche
  • Verifica dell’accuratezza dei dati provenienti da diversi dipartimenti
  • Supporto nella preparazione di documentazione per aperture e ristrutturazioni di store
  • Collaborazione con team interni e fornitori esterni

Profilo Ideale:

  • Ottima conoscenza di SAP
  • Appartenenza alle categorie protette (L.68/99)
  • Precisione e attenzione al dettaglio
  • Esperienza in data entry o gestione database
  • Ottima conoscenza dell’italiano e dell’inglese
  • Spiccate doti relazionali e attitudine al lavoro in team

Contratto: Iniziale a tempo determinato, CCNL Commercio, livello in base all’esperienza.

Invitiamo i candidati a leggere l’informativa privacy sul nostro sito web. La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91.

Se ti riconosci in questo profilo, invia la tua candidatura!


