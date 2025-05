Data Engineer: Guida Completa alla Professione del Futuro

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Data Engineer



🏢 Azienda: Italgas



📍 Luogo: Milano

Offerta di Lavoro: Data Engineer presso Italgas – Milano

Sei un appassionato di dati e tecnologia? Unisciti a Italgas, leader nel settore della gestione delle risorse energetiche, come Data Engineer a Milano! Cerchiamo professionisti con esperienza in linguaggi di programmazione come Python e SQL, competenze nella gestione di database e nella creazione di pipeline per l’analisi dei dati. È richiesta una buona conoscenza di strumenti ETL e cloud computing.

Offriamo un ambiente stimolante, opportunità di crescita professionale e progetti innovativi. Non perdere l’occasione di contribuire alla trasformazione digitale del settore energetico! Scopri di più e invia la tua candidatura oggi stesso!