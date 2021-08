L’artista indie Poppy si esibirà in Italia: ecco le date dei concerti e dove è possibile acquistare i biglietti per partecipare agli eventi.

Poppy ha rivelato le date del tour 2021 e 2022 in concomitanza con l’uscita del suo nuovo album, Flux. La pubblicazione dell’LP è prevista per il 24 settembre. Gli spettacoli appena annunciati in Italia, ma anche in varie località del Nordamerica, da settembre a novembre. Le tappe europee sono in programma da gennaio a febbraio. Al momento, sono previsti oltre 50 eventi. Avrebbe dovuto aprire il concerto dei Deftones nel 2020, ma ciò non è accaduto, a causa della pandemia: l’artista, però, non è stata inclusa nelle date del tour riprogrammate per il 2021. Ecco quali sono le date italiane e dove acquistare i biglietti per partecipare ai concerti.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Poppy

Poppy in Italia: ecco le date del tour

Poppy si esibirà in Italia in un’unica data, il 25 gennaio 2022 all’Alcatraz di Milano. Il concerto inizierà alle 20, mentre le porte saranno aperte alle 19. Il biglietto potrà essere acquistato al costo di 30 euro + diritti di prevendita prima dello show o direttamente la sera del concerto a 35 euro. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 del 6 agosto 2021 su TicketOne e VivaTicket. Il video di Flux:

Nel nuovo album dell’artista, intitolato Flux, troviamo le seguenti canzoni che saranno eseguite anche durante tutto il tour mondiale:

Flux

Lessen The Damage

So Mean

On The Level

Hysteria

Her

Bloom

As Strange As It Seems

Never Find My Place

Il tour mondiale dell’artista indie

Di seguito, vi elenchiamo anche le date del tour mondiale che terrà l’artista. Ecco tutti gli show:

30 SETTEMBRE: L’Osservatorio Santa Ana, CA, USA;

1° OTTOBRE: House of Blues – San Diego San Diego, CA, USA;

2 OTTOBRE: The Van Buren Phoenix, AZ, USA;

3 OTTOBRE: El Rey Theatre Albuquerque, Nuovo Messico, USA;

5 OTTOBRE: Emo’s Austin Austin, TX, USA

6 OTTOBRE: HiFi Dallas Dallas, TX, USA

7 OTTOBRE: House of Blues – Houston Houston, TX, USA

9 OTTOBRE: Buckhead Theatre Atlanta, GA, USA

10 OTTOBRE: Brooklyn Bowl Nashville Nashville, TN, USA

12 OTTOBRE: The Senate, Columbia, SC, USA

13 OTTOBRE: House of Blues – Orlando Orlando, FL, USA

15 OTTOBRE: Jannus Live St Petersburg, FL, USA

16 OTTOBRE: Revolution Live Fort Lauderdale, FL, USA

18 OTTOBRE: The Fillmore Charlotte Charlotte, NC, USA

19 OTTOBRE: The Fillmore Silver Spring, MD, USA

21 OTTOBRE: The Fillmore Philadelphia Philadelphia, PA, USA

22 OTTOBRE: Palladium Worcester, MA, USA

23 OTTOBRE: Webster Theatre Hartford, CT, USA

26 OTTOBRE: Terminal 5 New York (NYC), NY, USA

28 OTTOBRE: Théâtre Corona Montreal, QC, Canada

29 OTTOBRE: Bronson Centre Ottawa, ON, Canada

30 OTTOBRE: The Danforth Music Hall Toronto, ON, Canada

1° NOVEMBRE: St. Andrew’s Hall Detroit Detroit, MI, USA

2 NOVEMBRE: House of Blues Cleveland Cleveland, OH, USA

4 NOVEMBRE: Newport Music Hall Columbus, OH, USA

5 NOVEMBRE: Sala da ballo Mercury Louisville, KY, USA

6 NOVEMBRE: Intersezione Grand Rapids, MI, USA

8 NOVEMBRE: Turner Hall Ballroom Milwaukee, WI, USA

9 NOVEMBRE: First Avenue Minneapolis, MN, USA

11 NOVEMBRE: Riviera Theatre Chicago, IL, USA

12 NOVEMBRE: The Factory St Louis, MO, USA

13 NOVEMBRE: The Truman Kansas City, MO, USA

14 NOVEMBRE: Wooly’s Des Moines, IA, USA

16 NOVEMBRE: Summit Music Hall Denver, CO, USA

18 NOVEMBRE: The Novo di Microsoft Los Angeles (LA), CA, USA

20 NOVEMBRE: Ace of Spades Sacramento, CA, USA

21 NOVEMBRE: The UC Theatre Berkeley, CA, USA

24 NOVEMBRE: Showbox SoDo Seattle, WA, USA

26 NOVEMBRE: Roseland Theatre Portland, OR, USA

10 GENNAIO: Marble Factory, Bristol Bristol, Regno Unito

11 GENNAIO: Galvanizers, SWG3 Glasgow, UK

13 GENNAIO: O2 Institute Birmingham Birmingham, UK

14 GENNAIO: O2 Ritz Manchester Manchester, UK

15 GENNAIO: O2 Shepherds Bush Empire Londra, Regno Unito

17 GENNAIO: Élysée Montmartre Parigi, Francia

19 GENNAIO: Palais Xtra Zürich, Svizzera

21 GENNAIO: Salamandra L’Hospitalet de Llobregat, Spagna

22 GENNAIO: Shôko Madrid Madrid, Spagna

23 GENNAIO: Kafe Antzokia Bilbao, Spagna

25 GENNAIO: Alcatraz Milano, Italia

26 GENNAIO: Technikum Monaco di Baviera, Germania

28 GENNAIO: Astra Kulturhaus Berlino, Germania

29 GENNAIO: Fabrik Amburgo, Germania

30 GENNAIO: Melkweg Max Amsterdam, Paesi Bassi

1 FEBBRAIO Zappa Anversa, Belgio

2 FEBBRAIO Zeche Bochum Bochum, Germania

3 FEBBRAIO Capitol Hannover, Germania

5 FEBBRAIO Lucerna Music Bar Praga, Repubblica Ceca

6 FEBBRAIO Akvárium Klub Budapest, Ungheria

7 FEBBRAIO Simm City Vienna, Austria