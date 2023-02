data e biglietti di Caserta

I Jethro Tull tornano in tour nel 2023: la band di Ian Anderson annuncia un concerto anche in Italia in estate.

Sono ormai degli habitué del nostro paese, a conferma di quanto la loro musica, straordinaria peraltro, sia amata dalle nostre parti. Anche per questo motivo non sorprende che i Jethro Tull, subito dopo aver chiuso un breve tour italiano nel mese di febbraio del 2023, hanno già annunciato il loro ritorno nel nostro paese. Ovviamente per un nuovo concerto. Appuntamento alla prossima estate, nell’ambito del tour che dovrebbe, con tutta probabilità, servire a promuovere il loro nuovo album in arrivo ad aprile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Concerti Jethro Tull in Italia nel 2023: aggiunta una data

Il gruppo britannico, leggenda del folk e del progressive mondiale, ha appena terminato un breve tour in Italia che li ha visti protagonisti a Roma, all’Auditorium, a Bologna e infine al Teatro degli Arcimboldi di Milano. L’ennesimo tris di concerti italiani per la band di Ian Anderson, che non si accontenta mai.

Ian Anderson dei Jethro Tull

Nemmeno il tempo di festeggiare, che il gruppo ha già annunciato quindi un nuovo concerto, al momento l’unico in programma nel nostro paese la prossima estate. La data da segnare sul calendario è il 1° luglio, in una location straordinaria: il Belvedere di San Leucio (Caserta). I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il nuovo album dei Jethro

Reduci dalla pubblicazione di un album nel 2022, The Zealot Gene, il primo dopo ben diciannove anni di pausa, i ragazzi di Ian Anderson non hanno più alcuna intenzione di fermarsi, e stanno per pubblicare in questo 2023 un nuovo album, il ventitreesimo della loro incredibile carriera.

S’intitolerà RökFlöte e uscirà il 21 aprile per InsideOutMusic/Sony. Non resta che iniziare il conto alla rovescia, in attesa di poterli ascoltare, ancora una volta, nel nostro paese.