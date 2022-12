data e biglietti dell’evento degli Slipknot

Knotfest Italy: arriva in Italia per la prima volta nel 2023 il grande evento musicale creato dagli Slipknot.

La grande musica metal di tutto il mondo sbarca per la prima volta in Italia. Il festival itinerante creato dagli Slipknot, il Knotfest, arriva per la prima volta nel nostro Paese, ribattezzato Knotfest Italy. Dopo aver emozionato il pubblico degli Stati Uniti, del Giappone, del Messico, della Colombia, del Cile, del Brasile, dell’Australia, e poi anche di Stati europei come Francia, Germania e Finlandia, arriva anche per l’Italia il momento di ospitare la kermesse creata dal gruppo di Corey Taylor nel 2012. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Gli Slipknot portano in Italia il Knotfest

Per la prima volta nella storia dell’evento, il Knotfest è pronto dunque a far tremare la terra della nostra bella Italia, con un unico straordinario appuntamento nel corso della prossima estate, con protagonisti alcuni dei gruppi più amati del mondo del metal.

Concerto metal

Nella lineup del Knotfest Italy ci sarà spazio, come headliner, ovviamente per il gruppo guidato da Corey Taylor, una delle formazioni metal più amate degli ultimi venticinque anni. Tra gli altri nomi già confermati non mancano però realtà straordinariamente importanti, come gli Architects, gli Amon Amarth, i Prevail, i Lorna Shore, i Nothing More, gli italiani Destrage e altri ancora che verranno annunciati nei prossimi mesi.

Knotfest Italy: data e biglietti

L’appuntamento con la kermesse, un festival non solo di musica, ma anche di arte e cultura a tutti i livelli, è per il prossimo 25 giugno 2023 all’Arena Parco Nord di Bologna. Con l’intero festival arriverà in Italia anche il Knotfest Museum, un museo itinerante che permetterà ai fan degli Slipknot di poter vedere da vicino tutti gli oggetti che raccontano la storia di una band leggendaria.

Leggi anche -> Tutte le curiosità su Corey Taylor

I biglietti per poter partecipare a Knotfest sono in vendita prima in esclusiva sul sito ufficiale, poi dal 7 dicembre su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.