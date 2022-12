data e biglietti del live

Gli Articolo 31 in concerto nel 2023: la data e i biglietti dell’appuntamento di J-Ax e DJ Jad al Forum.

Gli Articolo 31 sono tornati, e non è uno scherzo. Per la prima volta concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2023, lo storico duo milanese, tra i pilastri dell’old school hip hop in Italia, è già pronto non solo a pubblicare un nuovo album, ma anche a regalarsi un nuovo grande appuntamento dal vivo. E dove, se non nella location che li ha consacrati allo status di leggende ormai quasi vent’anni fa? Stiamo parlando ovviamente del Forum di Milano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo concerto del di J-Ax e DJ Jad.

Articolo 31 live nel 2023: la data e i biglietti

Già tornati a frequentarsi, a livello musicale, nel 2018, gli Articolo ci hanno messo qualche anno, complice il Covid, a ricarburare. Adesso sono però a riprendersi tutto ciò che hanno lasciato, e con gli interessi. A breve dovrebbero annunciare l’arrivo di un album, che conterrà anche Un bel viaggio, il brano che DJ Jad ha insistito per portare a Sanremo. E sarà un disco che accompagnerà il ritorno dal vivo del duo che ha fatto la storia del rap.

Per il momento è solo uno l’appuntamento già organizzato e ufficializzato, ma si tratta di un grandissimo appuntamento. A distanza di due decenni dal loro ultimo Forum, i due artisti tornano proprio al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il 18 maggio 2023. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La leggendaria epopea degli Articolo 31

J-Ax e DJ Jad hanno fatto la storia della musica rap in Italia. Con le loro rime freestyle, i ritmi e i ritornelli campionati, hanno per la prima volta portato l’old school hip hop in vetta alle classifiche italiane, declinandolo in una maniera del tutto particolare, con l’inserimento di elementi funk, reggae e rock, dando vita a quel genere ribattezzato Spaghetti Funk, come il collettivo fondato nel 1994.

Tra i loro maggiori successi si ricordano l’album Messa di Vespiri, il loro primo grande successo, senza dimenticare la svolta più pop da album come Così com’è e Perché sì, fino ad arrivare all’apice mainstream di Domani smetto e Italiano medio del 2003. L’ultima volta che li avevamo visti dal vivo insieme era il 2019, anno in cui si svolse un tour estivo per festeggiare i loro venticinque anni di carriera.

Di seguito il video della loro Domani smetto: