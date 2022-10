data e biglietti del concerto

Mötley Crüe e Def Leppard in Italia nel 2023: la data e i biglietti dei concerti delle due leggendarie band anni Ottanta.

Tremate, tremate, i giganti del metal anni Ottanta sono tornati. Giusto in tempo per Halloween, è arrivato per gli appassionati della musica rock dura e pura del decennio più folle del Novecento un grandissimo regalo: un concerto condiviso di Mötley Crüe e Def Leppard, due band in grado di portare, con il loro stile per certi versi agli antipodi, di portare il cosiddetto hair metal ai vertici delle classifiche di tutto il mondo. Una sola la data italiana nell’ambito del The World prodotto da Live Nation. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mötley Crüe e Def Leppard in Italia: data e biglietti

Dopo aver fatto esplodere di rock gli stadi nordamericani nell’estate 2022, con 1,3 milioni di biglietti venduti, la band di Vince Neil, Tommy Lee, Nikki Sixx e Mick Mars e quella capitanata da Joe Elliott sono pronte a conquistare anche il pubblico del Vecchio Continente, Italia compresa.

In particolare la data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 20 giugno 2023, mentre la location è l’Ippodromo Snai San Siro, nell’ambito del Milano Summer Festival. I biglietti per questo imperdibile appuntamento sono in vendita da in anteprima dal 26 ottobre, mentre la vendita generale sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati partirà il 28 ottobre.

Il tour congiunto di Mötley Crüe e Def Leppard

Ad annunciare questo straordinario appuntamento, imperdibile da tutti fan della musica rock anni Ottanta, e non solo, sono stadi due leggendari gruppi attraverso un comunicato congiunto. Mentre i Mötley Crüe hanno sottolineato quanto si siano divertiti a suonare negli stadi americani la scorsa estate

Parole simili da parte dei Leppard, particolarmente felici di cominciare questo nuovo tour, tra l’altro, da Sheffield, la città da cui è partita la loro leggendaria carriera 45 anni fa. Da Home Sweet Home a Hysteria, da Pour Some Sugar On Me a Kickstart My Heart, passando per Love Bites e Girls, Girls, Girls. In una sola sera potremo ascoltare alcuni degli inni più amati nella storia del rock. Un motivo in più per accaparrarsi uno dei preziosissimi biglietti.