data e biglietti del concerto in Italia

Madonna in tour nel 2023: la data e i biglietti del concerto che segna il ritorno della regina del pop nel nostro paese.

La queen del pop mondiale è pronta a riprendersi il proprio trono. Dopo tanti anni di attesa, a causa anche di una tremenda pandemia che l’ha vista in prima linea per cercare di trovare presto una soluzione, Madonna ha scelto di rimettersi in gioco. Dal nulla, ha annunciato le date del suo nuovo tour mondiale, un tour che è stato ribattezzato, e non a caso, The Celebration Tour. Un giro di concerti in tutto il mondo che la riporterà, finalmente, anche nella sua Italia. E stavolta non per le vacanze, ma per un live a Milano poco prima di Natale. Il regalo più bello che potesse fare a tutti i suoi fan.

Madonna in tour nel 2023: la data italiana

Una sola data, per il momento, per la regina del pop. Lady Ciccone sa come accontentare tutti, ma per il momento non può evidentemente inserire più date in Italia. Anche per questo motivo i biglietti per l’unico appuntamento sono destinati a diventare forse i più preziosi in questo 2023.

Madonna

L’annuncio è arrivato attraverso un video diventato subito virale. Anche perché la cara Madonna mancava dall’Italia per un concerto da ben otto anni. Certo, ultimamente l’avevamo vista dalle nostre parti, sia in Puglia che in Sicilia, per le vacanze. Ma vederla su un palco è tutt’altra cosa.

Il countdown può dunque cominciare. La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è una sola: il 23 dicembre, appuntamento al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Un’antivigilia da trascorrere scatenandosi sotto il palco al ritmo delle hit lanciate in quarant’anni di straordinari successi. I biglietti per poter assistere al concerto sono disponibili dal 20 gennaio sul circuito TicketOne e in tutti punti vendita autorizzati.

Back That Up to the Beat è il nuovo singolo

Da Vancouver all’Europa, passando per le principali città nordamericane e non solo. Il tour di Madonna sarà davvero mondiale e la trasformerà in una sorta di eroina dei due mondi. Il modo migliore per celebrare quarant’anni di straordinaria carriera, pronti a culminare anche in un nuovo grande singolo, Back That Up to the Beat, in rotazione radiofonica dal 27 gennaio.

“Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibili, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando“, ha annunciato Lady Ciccone, pronta ancora una volta a stupire tutti i suoi fan con uno spettacolo unico. E provocatorio, ovviamente, come nel suo stile.