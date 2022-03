Dopo mesi di rumor e voci di corridoio, adesso è ufficiale: il grande rock sta per tornare in Italia. I Rolling Stones hanno svelato il calendario completo del loro nuovo tour europeo, già anticipato da un criptico video negli scorsi giorni. E tra le tante date spunta anche quella fondamentale di San Siro, a Milano. Mick Jagger e compagni torneranno a esibirsi nel nostro Paese all’interno di uno stadio, per fare esultare le migliaia di fan che ancora oggi li adorano forse anche più di prima.

L’appunto è per il mese di giugno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo straordinario concerto e le informazioni sui biglietti per poter assistere a un nuovo grandissimo appuntamento della più grande live band della storia.